Кириенко рассказал, какие идеи отстаивает СРЗП в период спецоперации - РИА Новости, 25.10.2025
12:14 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/srzp-2050556260.html
Кириенко рассказал, какие идеи отстаивает СРЗП в период спецоперации
2025-10-25T12:14:00+03:00
2025-10-25T12:14:00+03:00
общество
россия
сергей кириенко
общество, россия, сергей кириенко
Общество, Россия, Сергей Кириенко
Кириенко рассказал, какие идеи отстаивает СРЗП в период спецоперации

Кириенко заявил, что СРЗП отстаивает идеи социальной справедливости в период СВО

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" активно участвует в отстаивании идеи социальной справедливости, особенно в период проведения СВО, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"За весь прошедший период партия активно участвует в отстаивании идеи социальной справедливости, защите человека труда, поддержке людей, верных долгу. Так было все прошедшие годы, так происходит и сейчас, особенно в период специальной военной операции", - сказал Кириенко на XV съезде партии.
Он поблагодарил членов и сторонников партии за активную поддержку регионов Донбасса, отстаивание суверенитета и безопасности страны на передовой.
"Ваша социальная и патриотическая позиция подтверждается и в законодательной деятельности… Важно, что вы связываете социальную повестку с патриотической идеей служения стране и людям, с уважением к подвигу защитников отечества", - отметил первый замруководителя администрации президента РФ.
По словам Кириенко, у СРЗП есть все возможности и ресурсы, чтобы заручиться поддержкой той группы россиян, для которых важны социальная справедливость и честность.
ОбществоРоссияСергей Кириенко
 
 
