Кириенко рассказал, какие идеи отстаивает СРЗП в период спецоперации

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" активно участвует в отстаивании идеи социальной справедливости, особенно в период проведения СВО, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По словам Кириенко, у СРЗП есть все возможности и ресурсы, чтобы заручиться поддержкой той группы россиян, для которых важны социальная справедливость и честность.