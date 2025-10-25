Кириенко рассказал, какие идеи отстаивает СРЗП в период спецоперации

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" активно участвует в отстаивании идеи социальной справедливости, особенно в период проведения СВО, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"За весь прошедший период партия активно участвует в отстаивании идеи социальной справедливости, защите человека труда, поддержке людей, верных долгу. Так было все прошедшие годы, так происходит и сейчас, особенно в период специальной военной операции", - сказал Кириенко на XV съезде партии.
Он поблагодарил членов и сторонников партии за активную поддержку регионов Донбасса, отстаивание суверенитета и безопасности страны на передовой.
"Ваша социальная и патриотическая позиция подтверждается и в законодательной деятельности… Важно, что вы связываете социальную повестку с патриотической идеей служения стране и людям, с уважением к подвигу защитников отечества", - отметил первый замруководителя администрации президента РФ.
По словам Кириенко, у СРЗП есть все возможности и ресурсы, чтобы заручиться поддержкой той группы россиян, для которых важны социальная справедливость и честность.