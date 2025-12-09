Рейтинг@Mail.ru
Кириенко появился на заседании СПЧ с рукой в бандаже
17:54 09.12.2025
Кириенко появился на заседании СПЧ с рукой в бандаже
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко появился на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
2025
общество, россия, сергей кириенко, татьяна москалькова, валерий фадеев
Кириенко появился на заседании СПЧ с рукой в бандаже

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко появился на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека с правой рукой, поддерживаемой бандажом.
Кириенко сидел за столом между уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и председателем СПЧ Валерием Фадеевым. При этом он продолжал делать заметки по ходу выступлений участников заседания правой рукой.
Президент РФ Владимир Путин во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. Эта традиционная встреча проходит в преддверии Дня прав человека, который отмечается во всем мире 10 декабря.
