https://ria.ru/20251209/kirienko-2060914424.html
Кириенко появился на заседании СПЧ с рукой в бандаже
Кириенко появился на заседании СПЧ с рукой в бандаже - РИА Новости, 09.12.2025
Кириенко появился на заседании СПЧ с рукой в бандаже
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко появился на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека с... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T17:54:00+03:00
2025-12-09T17:54:00+03:00
2025-12-09T17:54:00+03:00
общество
россия
сергей кириенко
татьяна москалькова
валерий фадеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060911347_0:0:612:344_1920x0_80_0_0_bd3e5497e44f57af5fd61da346ddf48b.jpg
https://ria.ru/20251209/putin-2060899100.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060911347_75:0:534:344_1920x0_80_0_0_f6efd60cf39bc78966a2a2a443685214.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кириенко, татьяна москалькова, валерий фадеев
Общество, Россия, Сергей Кириенко, Татьяна Москалькова, Валерий Фадеев
Кириенко появился на заседании СПЧ с рукой в бандаже
Кириенко появился на заседании СПЧ с бандажом на правой руке
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко появился на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека с правой рукой, поддерживаемой бандажом.
Кириенко сидел за столом между уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и председателем СПЧ Валерием Фадеевым. При этом он продолжал делать заметки по ходу выступлений участников заседания правой рукой.
Президент РФ Владимир Путин во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. Эта традиционная встреча проходит в преддверии Дня прав человека, который отмечается во всем мире 10 декабря.