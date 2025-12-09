Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко с бандажом на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека

© РИА Новости Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко с бандажом на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека

Кириенко появился на заседании СПЧ с рукой в бандаже

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко появился на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека с правой рукой, поддерживаемой бандажом.

Кириенко сидел за столом между уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и председателем СПЧ Валерием Фадеевым. При этом он продолжал делать заметки по ходу выступлений участников заседания правой рукой.