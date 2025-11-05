В "Артеке" открыли бюст Герою России Назару Енину

АРТЕК (Крым), 5 ноя - РИА Новости. Торжественное открытие бюста Назару Енину - воспитаннику "Артека" 2018 года, погибшему 5 ноября 2024 года в ДНР и удостоенному за свой подвиг звания Героя России посмертно - состоялось в среду на Аллее героев-артековцев в международном детском центре "Артек", передает корреспондент РИА Новости.

В торжественной церемонии принял участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко

Как рассказал на церемонии директор центра Константин Федоренко , Назар стал воспитанником " Артека " в 2018 году, он побывал здесь в первой смене в лагере "Речной".

"При подготовке этого события мы связались с родителями, получили их разрешение... Сегодня, в день гибели (Назара - ред.), они не смогли приехать... ровно год назад он погиб, защищая своих подчиненных и отстаивая интересы нашей Родины", - сказал Федоренко.

Назар Енин родился 18 августа 2001 года в Ставрополе . После окончания Московского высшего военного общевойскового командного училища Назар Енин был распределен в 37-ю гвардейскую мотострелковую бригаду.

5 ноября 2024 года в районе поселка Новодонецкое ( ДНР ) группа Назара Енина успешно выполнила боевую задачу по овладению опорным пунктом и закреплению на позициях противника, но противник предпринял контратаку. Офицер первым вступил в бой с наступавшими, чтобы дать возможность подчиненным выйти из укрытий и занять круговую оборону. Даже получив пулевое ранение, он не оставил поле боя, а продолжал руководить личным составом, самостоятельно уничтожив пятерых вражеских солдат.

Ценой собственной жизни офицер обеспечил выход из-под огня и сохранение боеспособности группы, спас жизни не менее 12 сослуживцев. Указом президента России Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Назару Енину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).