В "Артеке" открыли бюст Герою России Назару Енину
21:17 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/artek-2053064536.html
В "Артеке" открыли бюст Герою России Назару Енину
2025-11-05T21:17:00+03:00
2025-11-05T21:17:00+03:00
ставрополь
донецкая народная республика
россия
константин федоренко
сергей кириенко
владимир путин
артек
общество
ставрополь, донецкая народная республика, россия, константин федоренко, сергей кириенко, владимир путин, артек, общество
Ставрополь, Донецкая Народная Республика, Россия, Константин Федоренко, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Артек, Общество
На Аллее героев-артековцев открыли бюст Герою России Назару Енину

На Аллее героев-артековцев открыли бюст Герою России Назару Енину

© Фото : Алексей Цыденов/Telegram Назар Енин
 Назар Енин
© Фото : Алексей Цыденов/Telegram
Назар Енин. Архивное фото
АРТЕК (Крым), 5 ноя - РИА Новости. Торжественное открытие бюста Назару Енину - воспитаннику "Артека" 2018 года, погибшему 5 ноября 2024 года в ДНР и удостоенному за свой подвиг звания Героя России посмертно - состоялось в среду на Аллее героев-артековцев в международном детском центре "Артек", передает корреспондент РИА Новости.
В торжественной церемонии принял участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Как рассказал на церемонии директор центра Константин Федоренко, Назар стал воспитанником "Артека" в 2018 году, он побывал здесь в первой смене в лагере "Речной".
"При подготовке этого события мы связались с родителями, получили их разрешение... Сегодня, в день гибели (Назара - ред.), они не смогли приехать... ровно год назад он погиб, защищая своих подчиненных и отстаивая интересы нашей Родины", - сказал Федоренко.
Назар Енин родился 18 августа 2001 года в Ставрополе. После окончания Московского высшего военного общевойскового командного училища Назар Енин был распределен в 37-ю гвардейскую мотострелковую бригаду.
5 ноября 2024 года в районе поселка Новодонецкое (ДНР) группа Назара Енина успешно выполнила боевую задачу по овладению опорным пунктом и закреплению на позициях противника, но противник предпринял контратаку. Офицер первым вступил в бой с наступавшими, чтобы дать возможность подчиненным выйти из укрытий и занять круговую оборону. Даже получив пулевое ранение, он не оставил поле боя, а продолжал руководить личным составом, самостоятельно уничтожив пятерых вражеских солдат.
Ценой собственной жизни офицер обеспечил выход из-под огня и сохранение боеспособности группы, спас жизни не менее 12 сослуживцев. Указом президента России Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Назару Енину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Аллея героев-артековцев была заложена в 2016 году. Здесь увековечена память артековцев – героев Великой Отечественной войны. На аллее до открытия нового памятника уже установлены 26 бюстов. Открытие 27-го бюста на Аллее героев-артековцев – дань памяти и уважения всем, кто сражался за мир и свободу, отметили в центре.
Ставрополь, Донецкая Народная Республика, Россия, Константин Федоренко, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Артек
 
 
