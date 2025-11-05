В "Артеке" открыли бюст Герою России Назару Енину

АРТЕК (Крым), 5 ноя - РИА Новости. Торжественное открытие бюста Назару Енину - воспитаннику "Артека" 2018 года, погибшему 5 ноября 2024 года в ДНР и удостоенному за свой подвиг звания Героя России посмертно - состоялось в среду на Аллее героев-артековцев в международном детском центре "Артек", передает корреспондент РИА Новости.
В торжественной церемонии принял участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Как рассказал на церемонии директор центра Константин Федоренко, Назар стал воспитанником "Артека" в 2018 году, он побывал здесь в первой смене в лагере "Речной".
"При подготовке этого события мы связались с родителями, получили их разрешение... Сегодня, в день гибели (Назара - ред.), они не смогли приехать... ровно год назад он погиб, защищая своих подчиненных и отстаивая интересы нашей Родины", - сказал Федоренко.
Назар Енин родился 18 августа 2001 года в Ставрополе. После окончания Московского высшего военного общевойскового командного училища Назар Енин был распределен в 37-ю гвардейскую мотострелковую бригаду.
5 ноября 2024 года в районе поселка Новодонецкое (ДНР) группа Назара Енина успешно выполнила боевую задачу по овладению опорным пунктом и закреплению на позициях противника, но противник предпринял контратаку. Офицер первым вступил в бой с наступавшими, чтобы дать возможность подчиненным выйти из укрытий и занять круговую оборону. Даже получив пулевое ранение, он не оставил поле боя, а продолжал руководить личным составом, самостоятельно уничтожив пятерых вражеских солдат.
Ценой собственной жизни офицер обеспечил выход из-под огня и сохранение боеспособности группы, спас жизни не менее 12 сослуживцев. Указом президента России Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Назару Енину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Аллея героев-артековцев была заложена в 2016 году. Здесь увековечена память артековцев – героев Великой Отечественной войны. На аллее до открытия нового памятника уже установлены 26 бюстов. Открытие 27-го бюста на Аллее героев-артековцев – дань памяти и уважения всем, кто сражался за мир и свободу, отметили в центре.
