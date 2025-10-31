Рейтинг@Mail.ru
13:49 31.10.2025
Проект "Обогнавшие время" стал призером премии "ШУМ"
Проект "Обогнавшие время" стал призером премии "ШУМ"
Проект "Обогнавшие время" медиагруппы "Россия сегодня" стал призером Всероссийской молодёжной премии "ШУМ".
Проект "Обогнавшие время" стал призером премии "ШУМ"

Проект "Обогнавшие время" медиагруппы "Россия сегодня" стал призером Всероссийской молодёжной премии "ШУМ".
25 октября 2025 года в Национальном центре "Россия" состоялось награждение победителей премии в сфере медиа и журналистики "ШУМ". Проект Обогнавшие время занял 2 место в номинации "Первая полоса".
В этом году на участие в премии "ШУМ" подано 15 тысяч заявок. Сообщество растёт, сегодня оно насчитывает более 25 тысяч человек. Но самое важное, что растёт не только количество, растёт качество. Это видно и по заявкам, и по профессионализму участников", — рассказал на церемонии Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

В финал Премии "ШУМ" вышли 84 медиаспециалиста из 34 регионов страны. Решающим стал очный этап, который состоялся 24 октября и включал защиту проектов перед экспертным советом. Победители были определены суммой баллов за заочный и очный этапы, а также за народное голосование, которое собрало 280 000 голосов.

Всего в заявочном этапе было собрано 15 тысяч анкет из 89 регионов России.
Проект РИА Новости "Обогнавшие время. AR-история российских изобретений и архитектуры" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
С октября 2024 года выпущено 12 мультимедийных статей, 24 эпизода подкаста, 12 инфографик и 12 интерактивных 3D-реконструкций, для которых разработано специальное мобильное приложение с использований технологии дополненной реальности. Так же в рамках проекта было проведено несколько круглых столов с привлечение ведущих специалистов из архитектурных и инженерных вузов, музеев и профессиональных сообществ: 2 мероприятия в Москве и одно в Симферополе.
Обогнавшие времяПроект посвящен уникальному архитектурному наследию России. Вместе с экспертами рассказываем о сохранившихся и утраченных шедеврах.
Организаторами Всероссийской молодёжной премии в сфере медиа и журналистики "ШУМ" стали Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и правительство Калининградской области, в лице АНО "Молодёжный центр "ШУМ". Всероссийская премия "ШУМ" организуется в рамках реализации федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодёжь и дети".
 
Обогнавшие времяРоссияСергей КириенкоМоскваПрезидентский фонд культурных инициативФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
