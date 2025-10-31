Проект "Обогнавшие время" стал призером премии "ШУМ"

25 октября 2025 года в Национальном центре "Россия" состоялось награждение победителей премии в сфере медиа и журналистики "ШУМ". Проект Обогнавшие время занял 2 место в номинации "Первая полоса".
«
В этом году на участие в премии "ШУМ" подано 15 тысяч заявок. Сообщество растёт, сегодня оно насчитывает более 25 тысяч человек. Но самое важное, что растёт не только количество, растёт качество. Это видно и по заявкам, и по профессионализму участников", — рассказал на церемонии Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
В финал Премии "ШУМ" вышли 84 медиаспециалиста из 34 регионов страны. Решающим стал очный этап, который состоялся 24 октября и включал защиту проектов перед экспертным советом. Победители были определены суммой баллов за заочный и очный этапы, а также за народное голосование, которое собрало 280 000 голосов.
Всего в заявочном этапе было собрано 15 тысяч анкет из 89 регионов России.
Всего в заявочном этапе было собрано 15 тысяч анкет из 89 регионов России.
Проект РИА Новости "Обогнавшие время. AR-история российских изобретений и архитектуры" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
С октября 2024 года выпущено 12 мультимедийных статей, 24 эпизода подкаста, 12 инфографик и 12 интерактивных 3D-реконструкций, для которых разработано специальное мобильное приложение с использований технологии дополненной реальности. Так же в рамках проекта было проведено несколько круглых столов с привлечение ведущих специалистов из архитектурных и инженерных вузов, музеев и профессиональных сообществ: 2 мероприятия в Москве и одно в Симферополе.
Организаторами Всероссийской молодёжной премии в сфере медиа и журналистики "ШУМ" стали Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и правительство Калининградской области, в лице АНО "Молодёжный центр "ШУМ". Всероссийская премия "ШУМ" организуется в рамках реализации федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодёжь и дети".