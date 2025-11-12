Рейтинг@Mail.ru
Почти половина заявок для участия в премии "Мы вместе" подала молодежь
12.11.2025
Почти половина заявок для участия в премии "Мы вместе" подала молодежь
Почти половина заявок для участия в премии "Мы вместе" подала молодежь - РИА Новости, 12.11.2025
Почти половина заявок для участия в премии "Мы вместе" подала молодежь
Почти половина заявок для участия в международной премии "Мы вместе" поступила от представителей молодежи, сообщил первый заместитель руководителя администрации РИА Новости, 12.11.2025
Сергей Кириенко
Сергей Кириенко
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сергей Кириенко. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Почти половина заявок для участия в международной премии "Мы вместе" поступила от представителей молодежи, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
В Москве прошло заседание организационного комитета премии "Мы вместе" под председательством Кириенко и вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. В ходе заседания члены оргкомитета подвели итоги пятилетней работы движения "Мы вместе" и обсудили новые меры поддержки финалистов.
Сергей Кириенко
Кириенко заявил о росте сообщества Всероссийской молодежной премии "ШУМ"
25 октября, 19:44
25 октября, 19:44
"Сегодня уже 32% россиян хотя бы один раз за последний год занимались волонтерской деятельностью. Для нас в первую очередь важно развивать волонтёрство внутри России и показывать молодому поколению, что быть добровольцем – это большая ответственность и вместе с тем гордость для всей страны. Радует, что молодежь очень активно вовлечена в добровольчество – это видно и по заявкам для участия в премии. Почти половина из них – это проекты и инициативы молодежи", - приводятся в сообщении пресс-службы Росмолодежи слова Кириенко.
В свою очередь Голикова отметила, что Россия продемонстрировала свои возможности консолидации, лучшие качества и традиции милосердия и взаимопомощи.
"Очень важно, что в течение этих лет, по сути, ежедневно наши волонтеры, наши добровольцы демонстрируют эту взаимопомощь и милосердие, реализуя разные проекты и инициативы, которые важны государству, которые для государства являются приоритетом", - приводятся в сообщении слова Голиковой.
Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил растущую динамику развития волонтерского движения и подчеркнул, что вовлечение молодежи в добровольчество стало одной из ключевых целей национального проекта "Молодежь и дети".
"Движение "Мы вместе" за последний год продолжило динамичное развитие, что отражается на общем количестве добровольцев в России: количество волонтёров на платформе "Добро.рф" выросло с 7,6 миллиона в январе до 9 миллионов к настоящему моменту… За годы реализации проекта добровольцы приняли участие в ликвидации последствий более 48 ЧС разных уровней — паводки, пожары, экологические катастрофы", - приводятся в сообщении слова Гурова.
Глава Росмолодежи добавил, что на премии "Мы вместе" награды получат волонтеры, которые помогали в Анапе, тушили пожары, работают в рамках гуманитарных миссий и помогают бойцам СВО побеждать на фронте.
В Росмолодежи напомнили, что за пять лет на участие в премии поступило в общей сложности 200 тысяч социальных инициатив, а около 750 добровольцев стали финалистами.
"Несмотря на сложные геополитические обстоятельства, число стран-участников выросло со 142 до 147 за последний год. Большое количество заявок из Индии, Узбекистана, Африки – это говорит о том, что Россия является столицей добровольчества, и Международный год волонтера, который по решению Генассамблеи ООН пройдет в 2026 году, позволит нам представить лучшие практики нашей страны всему миру", - приводятся в сообщении слова председателя Комитета Госдумы по молодежной политике, руководителя платформы "Добро.рф" Артёма Метелева.
Он обратил внимание, что самой популярной номинацией стала та, которая посвящена поддержке участников спецоперации и их семей.
В июле Гуров сообщал, что в 2025 году на участие в международной премии "Мы вместе" поступило рекордные 51 тысяча заявок из 147 стран. При этом 13 государств участвуют в премии впервые.
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнёрства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям.
Международная премия "Мы вместе" - флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.
Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры Общероссийской акции "Мы вместе". Путин поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации от 23 июля 2020 года.
Церемония открытия пятого сезона Международной Премии #МЫВМЕСТЕ в Национальном центре Россия в Москве
Свыше 11 тысяч заявок из 117 стран мира подали на премию "Мы вместе"
5 июня, 09:16
5 июня, 09:16
 
Россия Сергей Кириенко Общество
 
 
