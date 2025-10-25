https://ria.ru/20251025/shum-2050609975.html
Кириенко рассказал о прошедших через обучающие программы сообщества "ШУМ"
Кириенко рассказал о прошедших через обучающие программы сообщества "ШУМ" - РИА Новости, 25.10.2025
Кириенко рассказал о прошедших через обучающие программы сообщества "ШУМ"
Десять тысяч человек прошли через обучающие программы, семинары и форумы сообщества "ШУМ" в этом году, заявил первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T19:34:00+03:00
2025-10-25T19:34:00+03:00
2025-10-25T19:34:00+03:00
калининградская область
россия
балтийское море
сергей кириенко
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572277419_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_92a33be76415e376140afa24bf2f34d8.jpg
https://ria.ru/20251024/pravitelstvo-2050506573.html
калининградская область
россия
балтийское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572277419_132:0:1369:928_1920x0_80_0_0_2cc393546f53fcbc57b16672ce2cbc19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининградская область, россия, балтийское море, сергей кириенко, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество
Калининградская область, Россия, Балтийское море, Сергей Кириенко, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общество
Кириенко рассказал о прошедших через обучающие программы сообщества "ШУМ"
Кириенко: 10 тыс человек прошли обучение на молодежных форумах "ШУМ" в 2025 году
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Десять тысяч человек прошли через обучающие программы, семинары и форумы сообщества "ШУМ" в этом году, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Кириенко
напомнил, что в 2024 году у сообщества "ШУМ" появился свой постоянный дом на берегах Балтийского моря
в Калининградской области
- круглогодичный молодежный образовательный центр.
"В этом году через обучающие программы, семинары, форумы сообщества "ШУМ" прошли уже 10 тысяч человек, а с открытием постоянного трехгодичного центра, думаю, что это количество молодых профессионалов, которые смогут пройти программу обучения на форуме "ШУМ", вырастет еще многократно", - сказал первый заместитель руководителя администрации на торжественной церемонии награждения победителей и призеров Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики "ШУМ" в Национальном центре "Россия".
Организаторами "ШУМ" стали Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
и правительство Калининградской области в лице АНО "Молодежный центр "ШУМ". Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики организуется в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети".