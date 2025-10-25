Рейтинг@Mail.ru
Кириенко рассказал о прошедших через обучающие программы сообщества "ШУМ" - РИА Новости, 25.10.2025
19:34 25.10.2025
Кириенко рассказал о прошедших через обучающие программы сообщества "ШУМ"
калининградская область
россия
балтийское море
сергей кириенко
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
калининградская область
россия
балтийское море
калининградская область, россия, балтийское море, сергей кириенко, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество
Калининградская область, Россия, Балтийское море, Сергей Кириенко, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общество
Кириенко рассказал о прошедших через обучающие программы сообщества "ШУМ"

Кириенко: 10 тыс человек прошли обучение на молодежных форумах "ШУМ" в 2025 году

© РИА Новости / Александр АстафьевСергей Кириенко
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Сергей Кириенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Десять тысяч человек прошли через обучающие программы, семинары и форумы сообщества "ШУМ" в этом году, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Кириенко напомнил, что в 2024 году у сообщества "ШУМ" появился свой постоянный дом на берегах Балтийского моря в Калининградской области - круглогодичный молодежный образовательный центр.
"В этом году через обучающие программы, семинары, форумы сообщества "ШУМ" прошли уже 10 тысяч человек, а с открытием постоянного трехгодичного центра, думаю, что это количество молодых профессионалов, которые смогут пройти программу обучения на форуме "ШУМ", вырастет еще многократно", - сказал первый заместитель руководителя администрации на торжественной церемонии награждения победителей и призеров Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики "ШУМ" в Национальном центре "Россия".
Организаторами "ШУМ" стали Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительство Калининградской области в лице АНО "Молодежный центр "ШУМ". Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики организуется в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети".
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В России утвердило комплекс мер по патриотическому воспитанию молодежи
Калининградская областьРоссияБалтийское мореСергей КириенкоФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Общество
 
 
