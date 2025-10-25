Кириенко рассказал о прошедших через обучающие программы сообщества "ШУМ"

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Десять тысяч человек прошли через обучающие программы, семинары и форумы сообщества "ШУМ" в этом году, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"В этом году через обучающие программы, семинары, форумы сообщества "ШУМ" прошли уже 10 тысяч человек, а с открытием постоянного трехгодичного центра, думаю, что это количество молодых профессионалов, которые смогут пройти программу обучения на форуме "ШУМ", вырастет еще многократно", - сказал первый заместитель руководителя администрации на торжественной церемонии награждения победителей и призеров Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики "ШУМ" в Национальном центре "Россия".