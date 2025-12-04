Рейтинг@Mail.ru
Кириенко исполнит мечты детей в рамках акции "Елка желаний"
15:56 04.12.2025
Кириенко исполнит мечты детей в рамках акции "Елка желаний"
Кириенко исполнит мечты детей в рамках акции "Елка желаний"
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко исполнит мечты троих детей в рамках всероссийской новогодней акции "Елка желаний". РИА Новости, 04.12.2025
Кириенко исполнит мечты детей в рамках акции "Елка желаний"

Кириенко исполнит мечты трех детей в рамках акции «Елка желаний»

Логотип Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко исполнит мечты троих детей в рамках всероссийской новогодней акции "Елка желаний".
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга 20 ноября дал старт акции "Елка желаний". В среду, 3 декабря, президент России Владимир Путин принял участие в новогодней акции, он исполнит желания троих детей.
"Арсен, девять лет, деревня Байрак, Республика Башкортостан. Мечтает Арсен о самокате… Дарья, 12 лет, Запорожская область, мечтает о боксерских перчатках. Ничего себе девчонка! Сильно. И Диана, девять лет, Новгородская область, город Великий Новгород, мечтает побывать в анимационной студии. Задание принял!", - сказал Кириенко, поучаствовав в акции.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Путин принял участие в акции "Елка желаний"
