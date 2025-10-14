Рейтинг@Mail.ru
Кириенко рассказал о количестве участников конкурса "Это у нас семейное" - РИА Новости, 14.10.2025
17:37 14.10.2025 (обновлено: 18:06 14.10.2025)
Кириенко рассказал о количестве участников конкурса "Это у нас семейное"
Кириенко рассказал о количестве участников конкурса "Это у нас семейное" - РИА Новости, 14.10.2025
Кириенко рассказал о количестве участников конкурса "Это у нас семейное"
Более 720 тысяч человек зарегистрировались для участия в конкурсе "Это у нас семейное" в 2025 году, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ... РИА Новости, 14.10.2025
Кириенко рассказал о количестве участников конкурса "Это у нас семейное"

В полуфиналы конкурса "Это у нас семейное" попали 1523 команды

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на торжественной церемонии в рамках финала конкурса "Это у нас семейное"
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на торжественной церемонии в рамках финала конкурса Это у нас семейное - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на торжественной церемонии в рамках финала конкурса "Это у нас семейное". Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 720 тысяч человек зарегистрировались для участия в конкурсе "Это у нас семейное" в 2025 году, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Во вторник прошло заседание наблюдательного совета конкурса "Это у нас семейное", сообщила пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".
"В прошлом (2024 - ред.) году мы очень радовались рекорду, тогда в конкурсе зарегистрировались 587 тысяч человек, а в этом сезоне еще больше – 726 тысяч человек. Конкурс давно побил все рекорды, теперь он превзошел свои собственные. Это показывает отношение россиян к семейным ценностям, говорит о том, насколько семьи дружны", - отметил Кириенко в ходе заседания, его слова приводятся в сообщении пресс-службы.
Гендиректор платформы "Россия – страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин рассказал, что по итогам дистанционного этапа конкурса до полуфиналов допущены 1523 семейные команды.
"Конечно, в год 80-летия Великой Победы мы не могли не включить задание, посвященное Великой Отечественной войне. Для молодого поколения истории дедушек и бабушек стали настоящей легендой", - сказал он.
Платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Путин пожелал российским семьям счастья
27 мая, 15:33
 
РоссияСергей КириенкоОбщество
 
 
