Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на торжественной церемонии в рамках финала конкурса "Это у нас семейное"

Кириенко рассказал о количестве участников конкурса "Это у нас семейное"

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 720 тысяч человек зарегистрировались для участия в конкурсе "Это у нас семейное" в 2025 году, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Во вторник прошло заседание наблюдательного совета конкурса "Это у нас семейное", сообщила пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"В прошлом (2024 - ред.) году мы очень радовались рекорду, тогда в конкурсе зарегистрировались 587 тысяч человек, а в этом сезоне еще больше – 726 тысяч человек. Конкурс давно побил все рекорды, теперь он превзошел свои собственные. Это показывает отношение россиян к семейным ценностям, говорит о том, насколько семьи дружны", - отметил Кириенко в ходе заседания, его слова приводятся в сообщении пресс-службы.

Гендиректор платформы "Россия – страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин рассказал, что по итогам дистанционного этапа конкурса до полуфиналов допущены 1523 семейные команды.

"Конечно, в год 80-летия Великой Победы мы не могли не включить задание, посвященное Великой Отечественной войне. Для молодого поколения истории дедушек и бабушек стали настоящей легендой", - сказал он.