https://ria.ru/20240408/proisshestviya-1938591375.html

Случаи объявления ЧС федерального характера в России в 2020-2024 годах

Случаи объявления ЧС федерального характера в России в 2020-2024 годах - РИА Новости, 08.04.2024

Случаи объявления ЧС федерального характера в России в 2020-2024 годах

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:12

2024-04-08T14:12

2024-04-08T14:12

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Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Согласно постановлению правительства РФ "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (2007), чрезвычайная ситуация федерального характера – это обстановка, когда количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 1,2 миллиарда рублей.7 апреля 2024 года глава МЧС России Александр Куренков объявил о том, что паводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характера.5 апреля в городе Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. По последним данным, подтопленным остается 6641 жилой дом. Власти объявили об эвакуации поселка Лесоторговый и города Новотроицк. Ситуация ухудшается и в Оренбурге. Под данным мэрии, на 8 апреля уровень воды в реке Урал составил 872 сантиметров, подтоплено 2015 участков, 1535 домовладений. Из зоны бедствия эвакуировано 153 человека, в том числе 35 детей. Помощь жителям региона в борьбе с паводком оказывают более 100 военных и 18 единиц специальной техники - самосвалы, бульдозеры, экскаваторы.25 августа 2023 года губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о введении ЧС федерального характера в Приморье. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов и множество дорог. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. После этого южный циклон 29 августа вновь обрушил ливни на Приморье, отрезав десятки населенных пунктов, больше всего пострадал юг региона. Председатель правительства региона Вера Щербина заявила 6 сентября, что ущерб краю из-за стихии оценивается в 10 миллиардов рублей. По информации ГУМЧС по региону, всего за период циклонического воздействия в 28 муниципальных образованиях на территории 106 населенных пунктов были подтоплены 5648 жилых домов. 14 июня 2023 года глава МЧС России Александр Куренков заявил о том, что подтопления в Херсонской области, вызванные разрушением Каховской ГЭС, признаны чрезвычайной ситуацией федерального характера. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра.В результате ЧП воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра. От последствий наводнения погибли 59 человек, еще 175 жителей пострадали, около девяти тысяч человек были эвакуированы в безопасные места.В МЧС отметили, что, ущерб от ЧС на территории Херсонской области превысил 1,2 миллиарда рублей. 23 августа 2023 года режим ЧС федерального уровня был отменен, однако был сохранен на локальном уровне – в 15-километровой зоне от линии Днепра. 24 ноября 2023 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отменил режим чрезвычайной ситуации регионального характера. С улиц убраны завалы мусора, окончена санитарная обработка территорий, полностью восстановлена связь. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона было выплачено более 185 миллионов рублей.15 сентября 2022 года чрезвычайной ситуацией федерального уровня были признаны последствия мощного тайфуна "Хинамор" в Приморском крае, который пришел в регион вечером 4 сентября. Жертвами стихии стали восемь человек. В результате тайфуна пострадали 18 районов края, более 2,3 тысяч домов было подтоплено, 49 домов разрушено, около 15 тысяч человек оказались в затопленных населенных пунктах. Ущерб от стихии составил порядка шести миллиардов рублей. На выплаты пострадавшим было направлено 250 миллионов рублей. Почти 30 тысяч пострадавших приморцев получили выплаты на покрытие ущерба, нанесенного стихией.19 июля 2022 года был введен режим ЧС федерального значения в Якутии и Хабаровском крае из-за лесных пожаров.В Якутии 28 июня был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, тогда в республике действовало 60 лесных пожаров. Всего с начала пожароопасного сезона в республике было зарегистрировано 527 лесных пожаров. Площадь лесных пожаров в Якутии составила 0,6 миллионов гектаров. Во время действия режима ЧС федерального значения в Якутии боролись с пожарами свыше 770 пожарных из 12 регионов страны. Было задействовано более 140 единиц техники. 26 августа режим чрезвычайной ситуации в Якутии был снят. 13 сентября власти Якутии объявили о завершении пожароопасного сезона.В Хабаровском крае из-за лесных пожаров 7 июля был введен режим ЧС регионального характера.В 2022 году в Хабаровском крае было выявлено 532 очага лесных пожаров. В зоне обслуживания общей площадью в 32 миллиона гектаров выгорело не более 51 тысячи гектаров леса. При этом в зоне контроля, которая представляет собой 40 миллионов гектаров в труднодоступной местности, пожары уничтожили 2,5% ее территории.Все лесные пожары в Хабаровском крае были потушены к 16 августа. Режим чрезвычайной ситуации в крае был снят 26 августа.13 августа 2021 года статус ЧС федерального масштаба был присвоен паводку, произошедшему в июне-июле на территории Крыма, который привел к подтоплениям в Керчи, Ялте и других населенных пунктах полуострова.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня, это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма, где выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек. По данным главы Крыма, всего в результате резкого подъема воды было подтоплено 43 населенных пункта в шести муниципальных образованиях республики. В зону подтопления попали 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объекта. В результате непогоды было повреждено 30 мостов, а также участки автомобильных дорог общей протяженностью более 72 километров. Общая предварительная оценка ущерба составила 4,7 миллиардов рублей. В апреле 2022 года глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении Крыму более 1,7 миллиарда рублей на ликвидацию последствий наводнения в 2021 году. 13 августа 2021 года чрезвычайной ситуацией федерального характера был признан паводок в Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском и Хабаровском краях. В зону подтопления попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований, более трех тысяч жилых домов, 8,9 тысяч приусадебных и дачных участков, 160 социальных объектов. Повреждено более 950 километров автомобильных дорог, 102 моста, семь участков железнодорожного полотна. Пострадавшими признано свыше 24 тысячи человек, более одной тысячи жилых помещений признаны непригодными для проживания, 1871 помещение требовало ремонта. Общий объем финансового ущерба от паводков на Дальнем Востоке оценивается в 7,9 миллиарда рублей. 3 июня 2020 года президент России Владимир Путин объявил разлив дизельного топлива в Норильске (Красноярский край) чрезвычайной ситуацией федерального характера. Утечка 20 тысяч тонн нефтепродуктов произошла 29 мая, площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров. Причиной стала разгерметизация резервуара с дизельным топливом на Норильской ТЭЦ № 3 (принадлежит АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК), структуре "Норникеля").25 сентября режим чрезвычайной ситуации федерального уровня был понижен до регионального. Распространение разлива было локализовано, нефтепродукты собраны и перекачены на склады временного хранения. Режим ЧС был отменен правительством Красноярского края 22 июня 2021 года. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше – 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд. 5 февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. ГМК "Норильский никель" решил не обжаловать решение суда.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

справки, происшествия, россия, хабаровский край, херсонская область , александр куренков (мчс), олег кожемяко, вера щербина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильский никель, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), наводнения в россии — 2024, наводнение