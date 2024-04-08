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К помощи в борьбе с наводнением в Орске подключили военных - РИА Новости, 08.04.2024
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12:29 08.04.2024 (обновлено: 13:37 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/pavodok-1938552101.html
К помощи в борьбе с наводнением в Орске подключили военных
К помощи в борьбе с наводнением в Орске подключили военных - РИА Новости, 08.04.2024
К помощи в борьбе с наводнением в Орске подключили военных
К помощи в борьбе с наводнением в Орске по просьбе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера подключили военных, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:29
2024-04-08T13:37
россия
оренбургская область
орск
прорыв дамбы в орске
денис паслер
владимир путин
новотроицк
происшествия
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. К помощи в борьбе с наводнением в Орске по просьбе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера подключили военных, сообщило Минобороны."Военные инженеры Ясненского ракетного соединения прибыли в Орск для оказания помощи в борьбе с паводками. Военнослужащие будут выполнять подвоз питьевой воды, грунта к поврежденной дамбе в районе города Орск, а также участвовать в эвакуации местного населения в безопасные районы", — говорится в публикации.В работах участвуют более 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники — самосвалы, бульдозеры, экскаваторы.Кроме того, личный состав Ясненского ракетного соединения будет укреплять береговые линии рек в регионе.Паводок в Оренбургской областиВ пятницу в Орске прорвало дамбу, часть города оказалась в зоне затопления. По последним данным, подтопленным остается 6641 жилой дом. Власти объявили об эвакуации поселка Лесоторговый и города Новотроицк.Ситуация ухудшается и в Оренбурге. Мэр Сергей Салмин предупредил, что в городе ожидается беспрецедентное наводнение, и потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.Всего половодье охватило 27 муниципальных образований. Правительство Оренбургской области сообщило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации — после 20-го. В регионе действует режим ЧС федерального характера.Президент Владимир Путин в понедельник заслушал доклады по ситуации с паводками в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях и поручил создать специальную комиссию, которую возглавит глава МЧС Александр Куренков.
россия
оренбургская область
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Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха
Последствия прорыва дамбы в Орске. Видео с воздуха
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Паводок в Оренбуржье
Паводок в Оренбуржье
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россия, оренбургская область, орск, прорыв дамбы в орске, денис паслер, владимир путин, новотроицк, происшествия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Оренбургская область, Орск, Прорыв дамбы в Орске, Денис Паслер, Владимир Путин, Новотроицк, Происшествия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
К помощи в борьбе с наводнением в Орске подключили военных

МО: к помощи в борьбе с наводнением в Орске подключили военных инженеров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоследствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске
Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. К помощи в борьбе с наводнением в Орске по просьбе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера подключили военных, сообщило Минобороны.
"Военные инженеры Ясненского ракетного соединения прибыли в Орск для оказания помощи в борьбе с паводками. Военнослужащие будут выполнять подвоз питьевой воды, грунта к поврежденной дамбе в районе города Орск, а также участвовать в эвакуации местного населения в безопасные районы", — говорится в публикации.
Последствия прорыва дамбы в Орске: как проходит эвакуация жителей
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Часть города оказалась в зоне затопления.

Сотрудники МЧС работают в затопленном из-за прорыва дамбы районе Орска

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

Обстановка в Орске после прорыва дамбы

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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5 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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6 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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7 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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9 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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10 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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11 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

Спасатели подвозят лодки к затопленным из-за прорыва дамбы улицам в Орске для дальнейшей эвакуации жителей

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
13 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 14

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 14

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 14

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 14

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
5 из 14

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
6 из 14

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 14

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 14

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 14

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 14

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
11 из 14

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 14

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
13 из 14

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14
В работах участвуют более 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники — самосвалы, бульдозеры, экскаваторы.
Кроме того, личный состав Ясненского ракетного соединения будет укреплять береговые линии рек в регионе.

Паводок в Оренбургской области

В пятницу в Орске прорвало дамбу, часть города оказалась в зоне затопления. По последним данным, подтопленным остается 6641 жилой дом. Власти объявили об эвакуации поселка Лесоторговый и города Новотроицк.
Ситуация ухудшается и в Оренбурге. Мэр Сергей Салмин предупредил, что в городе ожидается беспрецедентное наводнение, и потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований. Правительство Оренбургской области сообщило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации — после 20-го. В регионе действует режим ЧС федерального характера.
Президент Владимир Путин в понедельник заслушал доклады по ситуации с паводками в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях и поручил создать специальную комиссию, которую возглавит глава МЧС Александр Куренков.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
Инфографика
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
РоссияОренбургская областьОрскПрорыв дамбы в ОрскеДенис ПаслерВладимир ПутинНовотроицкПроисшествияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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