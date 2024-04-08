https://ria.ru/20240408/pavodok-1938552101.html

К помощи в борьбе с наводнением в Орске подключили военных

К помощи в борьбе с наводнением в Орске подключили военных - РИА Новости, 08.04.2024

К помощи в борьбе с наводнением в Орске подключили военных

К помощи в борьбе с наводнением в Орске по просьбе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера подключили военных, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:29

2024-04-08T12:29

2024-04-08T13:37

россия

оренбургская область

орск

прорыв дамбы в орске

денис паслер

владимир путин

новотроицк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938548999_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_50ef9fa277087e1588ab7547f40cf915.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. К помощи в борьбе с наводнением в Орске по просьбе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера подключили военных, сообщило Минобороны."Военные инженеры Ясненского ракетного соединения прибыли в Орск для оказания помощи в борьбе с паводками. Военнослужащие будут выполнять подвоз питьевой воды, грунта к поврежденной дамбе в районе города Орск, а также участвовать в эвакуации местного населения в безопасные районы", — говорится в публикации.В работах участвуют более 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники — самосвалы, бульдозеры, экскаваторы.Кроме того, личный состав Ясненского ракетного соединения будет укреплять береговые линии рек в регионе.Паводок в Оренбургской областиВ пятницу в Орске прорвало дамбу, часть города оказалась в зоне затопления. По последним данным, подтопленным остается 6641 жилой дом. Власти объявили об эвакуации поселка Лесоторговый и города Новотроицк.Ситуация ухудшается и в Оренбурге. Мэр Сергей Салмин предупредил, что в городе ожидается беспрецедентное наводнение, и потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.Всего половодье охватило 27 муниципальных образований. Правительство Оренбургской области сообщило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации — после 20-го. В регионе действует режим ЧС федерального характера.Президент Владимир Путин в понедельник заслушал доклады по ситуации с паводками в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях и поручил создать специальную комиссию, которую возглавит глава МЧС Александр Куренков.

россия

оренбургская область

орск

новотроицк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха Последствия прорыва дамбы в Орске. Видео с воздуха 2024-04-08T12:29 true PT2M36S

Паводок в Оренбуржье Паводок в Оренбуржье 2024-04-08T12:29 true PT1M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, оренбургская область, орск, прорыв дамбы в орске, денис паслер, владимир путин, новотроицк, происшествия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)