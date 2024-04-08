https://ria.ru/20240408/evakuatsiya-1938512063.html

Последствия прорыва дамбы в Орске: как проходит эвакуация жителей

Последствия прорыва дамбы в Орске: как проходит эвакуация жителей - РИА Новости, 08.04.2024

Последствия прорыва дамбы в Орске: как проходит эвакуация жителей

Эвакуация людей из зоны подтопления в оренбургском Орске — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:28

2024-04-08T11:28

2024-04-08T11:28

фото

орск

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

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Эвакуация людей из зоны подтопления в оренбургском Орске — в фотоленте Ria.ru.

орск

оренбургская область

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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