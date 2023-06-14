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Разрушение Каховской гидроэлектростанции признали ЧС федерального характера

Разрушение Каховской гидроэлектростанции признали ЧС федерального характера - РИА Новости, 14.06.2023

Разрушение Каховской гидроэлектростанции признали ЧС федерального характера

Подтопления в Херсонской области, вызванные разрушением Каховской ГЭС, признаны чрезвычайной ситуацией федерального характера, заявил глава МЧС России Александр РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T10:43

2023-06-14T10:43

2023-06-14T10:50

специальная военная операция на украине

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

разрушение каховской гэс

происшествия

херсонская область

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Подтопления в Херсонской области, вызванные разрушением Каховской ГЭС, признаны чрезвычайной ситуацией федерального характера, заявил глава МЧС России Александр Куренков."Отнести обстановку, сложившуюся на территории Херсонской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", - сказал Куренков, его слова приводятся в телеграм-канале министерства.В МЧС отметили, что, по оперативной оценке, ущерб от ЧС на территории Херсонской области превысил 1,2 миллиарда рублей.

россия

херсонская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), разрушение каховской гэс, происшествия, херсонская область , александр куренков (мчс)