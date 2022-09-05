https://ria.ru/20220905/supertayfun-1814419364.html

Пришедший во Владивосток супертайфун взял передышку в день открытия ВЭФ

Пришедший во Владивосток супертайфун взял передышку в день открытия ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2022

Пришедший во Владивосток супертайфун взял передышку в день открытия ВЭФ

Супертайфун "Хинамнор" принес ливни во Владивосток ночью перед стартовым днем Восточного экономического форума, но в понедельник утром на острове Русском... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T03:28

2022-09-05T03:28

2022-09-05T03:53

общество

владивосток

русский (остров)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Супертайфун "Хинамнор" принес ливни во Владивосток ночью перед стартовым днем Восточного экономического форума, но в понедельник утром на острове Русском распогодилось, передает корреспондент РИА Новости.Ранее региональный главк МЧС распространил штормовое предупреждение из-за супертайфуна "Хинамнор". По данным синоптиков, во Владивостоке днем 6 сентября и в первой половине ночи 7 сентября будет сильный, временами очень сильный дождь при штормовом ветре.Тайфун пришел во Владивосток вечером в воскресенье, начался дождь, к ночи он усилился. К утру понедельника осадки прекратились, но сохраняется сильный ветер, на побережье – штормовой. В бухтах острова Русского – сильный накат и высокие волны.По информации Примгидромета, в стартовый день ВЭФ во Владивостоке будет облачно с прояснениями, ветер северный умеренный. Температура воздуха - +18…+20 градусов.ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220904/kontserty-1814301028.html

владивосток

русский (остров)

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Максим Горбачев

общество, владивосток, русский (остров), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022