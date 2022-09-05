https://ria.ru/20220905/supertayfun-1814419364.html
Пришедший во Владивосток супертайфун взял передышку в день открытия ВЭФ
Пришедший во Владивосток супертайфун взял передышку в день открытия ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2022
Пришедший во Владивосток супертайфун взял передышку в день открытия ВЭФ
Супертайфун "Хинамнор" принес ливни во Владивосток ночью перед стартовым днем Восточного экономического форума, но в понедельник утром на острове Русском... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T03:28
2022-09-05T03:28
2022-09-05T03:53
общество
владивосток
русский (остров)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Супертайфун "Хинамнор" принес ливни во Владивосток ночью перед стартовым днем Восточного экономического форума, но в понедельник утром на острове Русском распогодилось, передает корреспондент РИА Новости.Ранее региональный главк МЧС распространил штормовое предупреждение из-за супертайфуна "Хинамнор". По данным синоптиков, во Владивостоке днем 6 сентября и в первой половине ночи 7 сентября будет сильный, временами очень сильный дождь при штормовом ветре.Тайфун пришел во Владивосток вечером в воскресенье, начался дождь, к ночи он усилился. К утру понедельника осадки прекратились, но сохраняется сильный ветер, на побережье – штормовой. В бухтах острова Русского – сильный накат и высокие волны.По информации Примгидромета, в стартовый день ВЭФ во Владивостоке будет облачно с прояснениями, ветер северный умеренный. Температура воздуха - +18…+20 градусов.ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220904/kontserty-1814301028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владивосток, русский (остров), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022
Общество, Владивосток, Русский (остров), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022
03:28 05.09.2022 (обновлено: 03:53 05.09.2022)
Пришедший во Владивосток супертайфун взял передышку в день открытия ВЭФ
Пришедший во Владивосток супертайфун "Хинамнор" взял передышку в день открытия ВЭФ