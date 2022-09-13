https://ria.ru/20220913/yakutiya-1816424050.html

Пожароопасный сезон в Якутии завершен

Пожароопасный сезон в Якутии завершен - РИА Новости, 13.09.2022

Пожароопасный сезон в Якутии завершен

Власти Якутии объявили о завершении пожароопасного сезона, последние лесные пожары в регионе были в конце августа, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:09

2022-09-13T12:09

2022-09-13T12:09

республика саха (якутия)

евгений перфильев

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ЯКУТСК, 13 сен – РИА Новости. Власти Якутии объявили о завершении пожароопасного сезона, последние лесные пожары в регионе были в конце августа, сообщает пресс-служба главы и правительства республики."Во всех 36 районах и городских округах Якутии официально завершился пожароопасный сезон. Соответствующий приказ министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства подписан исполняющим обязанности главы республиканского ведомства Евгением Перфильевым", - информирует пресс-служба.По данным Минэкологии, основанием стало понижение класса пожарной опасности в лесах из-за дождливой погоды и похолодания."Последние лесные пожары были зарегистрированы в Якутии в конце августа, с тех пор новых возгораний не возникало. 5 сентября пожароопасный сезон был завершён в первых 14 районах. В пожароопасный сезон этого года площадь лесных пожаров в Якутии сократилась в 13 раз по сравнению с прошлым годом (2021 г. – 7,6 миллионов га, 2022 г. – 0,6 миллионов га)", - говорится в сообщении.Как отметили в кабмине, в 2022 г количество часов авиапатрулирования лесов в регионе увеличено до 5 тысяч, также увеличен штат парашютно-десантной пожарной и лесопожарной служб. Теперь он составляет свыше 1100 человек."Тем временем, уже стартовала подготовка к следующему пожароопасному сезону. Республиканская Авиалесоохрана начала готовить новых специалистов для работ по тушению лесных пожаров… Весной следующего года планируется подготовка профессиональной парашютной группы для Вилюйского и Нюрбинского авиаотделений. Также в Авиалесоохране проводится обучение руководителей тушения крупных лесных пожаров. По этому направлению планируется подготовить 100 сотрудников. Кроме того, 9 сотрудников Авиалесоохраны направлены в город Пушкино Московской области для обучения профессии летчика-наблюдателя", - рассказали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера снят в Якутии и Хабаровском крае 26 августа из-за стабилизации пожароопасной обстановки.

https://ria.ru/20220826/pozhary-1812361876.html

https://ria.ru/20220810/pozhary-1808502748.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

евгений перфильев