https://ria.ru/20200925/norilsk-1577780799.html

В Норильске понизили режим ЧС, введенный после аварии на ТЭЦ-3

Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, введенный после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске, понижен до регионального, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T16:39

2020-09-25T16:39

2020-09-25T16:39

разлив дизельного топлива в норильске

красноярский край

норильск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, введенный после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a>, понижен до регионального, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России."В Норильске <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> завершены три этапа ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов. Распространение разлива локализовано, нефтепродукты собраны и перекачены на склады временного хранения. В настоящее время проводится заключительный этап работ по устранению последствий аварии, включающий в себя сбор и вывоз загрязненного грунта и очистка территории. В рамках правкомиссии уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию понижен с федерального до регионального", - говорится в сообщении. Об этом заявили в рамках правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы МЧС РФ <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Zinichev/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Зиничева</a>.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.

красноярский край

норильск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, красноярский край, норильск, происшествия