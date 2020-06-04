ЧС федерального масштаба: разлив топлива в Норильске

На норильской ТЭЦ-3 был поврежден один из резервуаров, произошла катастрофическая утечка нефтепродуктов. Концентрации загрязняющих веществ в районе аварии многократно превышают предельно допустимые. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.