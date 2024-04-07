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Паводок в Оренбургской области объявили ЧС федерального характера - РИА Новости, 07.04.2024
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12:18 07.04.2024 (обновлено: 12:48 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/pavodok-1938370312.html
Паводок в Оренбургской области объявили ЧС федерального характера
Паводок в Оренбургской области объявили ЧС федерального характера - РИА Новости, 07.04.2024
Паводок в Оренбургской области объявили ЧС федерального характера
Паводок в Оренбургской области объявили ЧС федерального характера, сообщил председатель правительственной комиссии, глава МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T12:18
2024-04-07T12:48
оренбургская область
александр куренков (мчс)
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
орск
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ОРСК (Оренбургская обл.), 7 апр — РИА Новости. Паводок в Оренбургской области объявили ЧС федерального характера, сообщил председатель правительственной комиссии, глава МЧС Александр Куренков."Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учетом заслушанных нами докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию на территории Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", — сказал министр.Это решение поддержали все члены комиссии. Куренков поручил информировать население о мерах поддержки: получении социальных выплат, предоставлении кредитных и ипотечных каникул, размещении в ПВР, восстановлении документов.Глава МЧС прибыл в Оренбургскую область утром в воскресенье по поручению президента. Он подчеркнул, что наиболее сложная обстановка в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. По его словам, сил и средств для ликвидации последствий достаточно.Прорыв дамбыВ пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, в зоне затопления оказалась часть города. Как сообщили РИА Новости в мэрии, известно о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.В прокуратуре сообщили, что ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".Ухудшается паводковая ситуация и в Оренбурге. За сутки Урал в районе города прибавил 28 сантиметров, власти эвакуировали 428 человек. Мэр Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, из-за паводка эвакуировали более четырех тысяч жителей региона, в том числе 885 детей.Местные власти рассказали РИА Новости, что после уменьшения притока воды в Ириклинское водохранилище ситуация должна улучшиться в течение нескольких дней.
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Паводок в Оренбуржье
Паводок в Оренбуржье
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оренбургская область, александр куренков (мчс), происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, орск
Оренбургская область, Александр Куренков (МЧС), Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Орск
Паводок в Оренбургской области объявили ЧС федерального характера

Куренков: паводок в Оренбургской области отнесли к ЧС федерального характера

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
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ОРСК (Оренбургская обл.), 7 апр — РИА Новости. Паводок в Оренбургской области объявили ЧС федерального характера, сообщил председатель правительственной комиссии, глава МЧС Александр Куренков.
"Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учетом заслушанных нами докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию на территории Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", — сказал министр.
Это решение поддержали все члены комиссии. Куренков поручил информировать население о мерах поддержки: получении социальных выплат, предоставлении кредитных и ипотечных каникул, размещении в ПВР, восстановлении документов.
Глава МЧС прибыл в Оренбургскую область утром в воскресенье по поручению президента. Он подчеркнул, что наиболее сложная обстановка в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. По его словам, сил и средств для ликвидации последствий достаточно.
© МЧС РоссииПоследствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
© МЧС России
1 из 5
© РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы, стоп-кадр видео.
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы, стоп-кадр видео.
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы (съемка через стекло).
Последствия прорыва дамбы в Орске
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы (съемка через стекло).
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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3 из 5
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы.
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы.
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 5
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ используют гусеничный снегоход для эвакуации людей в ходе ликвидации последствия подтоплений прорыва дамбы в Орске. Эвакуация жителей из зоны подтопления не прекращается. Спасатели вывозят людей с помощью плавсредств. К ликвидации чрезвычайной ситуации и оказанию помощи населению привлечено более 530 человек, 125 единиц техники и 75 плавсредств. Стоп-кадр с видео. Максимально возможное качество.
Сотрудники МЧС РФ используют гусеничный снегоход для эвакуации людей в ходе ликвидации последствия подтоплений прорыва дамбы в Орске
Сотрудники МЧС РФ используют гусеничный снегоход для эвакуации людей в ходе ликвидации последствия подтоплений прорыва дамбы в Орске. Эвакуация жителей из зоны подтопления не прекращается. Спасатели вывозят людей с помощью плавсредств. К ликвидации чрезвычайной ситуации и оказанию помощи населению привлечено более 530 человек, 125 единиц техники и 75 плавсредств. Стоп-кадр с видео. Максимально возможное качество.
© РИА Новости
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5 из 5
Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
© МЧС России
1 из 5
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы, стоп-кадр видео.
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 5
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы (съемка через стекло).
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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3 из 5
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы.
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 5
Сотрудники МЧС РФ используют гусеничный снегоход для эвакуации людей в ходе ликвидации последствия подтоплений прорыва дамбы в Орске. Эвакуация жителей из зоны подтопления не прекращается. Спасатели вывозят людей с помощью плавсредств. К ликвидации чрезвычайной ситуации и оказанию помощи населению привлечено более 530 человек, 125 единиц техники и 75 плавсредств. Стоп-кадр с видео. Максимально возможное качество.
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 5

Прорыв дамбы

В пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, в зоне затопления оказалась часть города. Как сообщили РИА Новости в мэрии, известно о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.
В прокуратуре сообщили, что ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
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Ухудшается паводковая ситуация и в Оренбурге. За сутки Урал в районе города прибавил 28 сантиметров, власти эвакуировали 428 человек. Мэр Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, из-за паводка эвакуировали более четырех тысяч жителей региона, в том числе 885 детей.
Местные власти рассказали РИА Новости, что после уменьшения притока воды в Ириклинское водохранилище ситуация должна улучшиться в течение нескольких дней.
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Оренбургская областьАлександр Куренков (МЧС)ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеОрск
 
 
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