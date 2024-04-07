https://ria.ru/20240407/pavodok-1938370312.html

Паводок в Оренбургской области объявили ЧС федерального характера

Паводок в Оренбургской области объявили ЧС федерального характера - РИА Новости, 07.04.2024

Паводок в Оренбургской области объявили ЧС федерального характера

Паводок в Оренбургской области объявили ЧС федерального характера, сообщил председатель правительственной комиссии, глава МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T12:18

2024-04-07T12:18

2024-04-07T12:48

оренбургская область

александр куренков (мчс)

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

орск

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ОРСК (Оренбургская обл.), 7 апр — РИА Новости. Паводок в Оренбургской области объявили ЧС федерального характера, сообщил председатель правительственной комиссии, глава МЧС Александр Куренков."Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учетом заслушанных нами докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию на территории Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", — сказал министр.Это решение поддержали все члены комиссии. Куренков поручил информировать население о мерах поддержки: получении социальных выплат, предоставлении кредитных и ипотечных каникул, размещении в ПВР, восстановлении документов.Глава МЧС прибыл в Оренбургскую область утром в воскресенье по поручению президента. Он подчеркнул, что наиболее сложная обстановка в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. По его словам, сил и средств для ликвидации последствий достаточно.Прорыв дамбыВ пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, в зоне затопления оказалась часть города. Как сообщили РИА Новости в мэрии, известно о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.В прокуратуре сообщили, что ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".Ухудшается паводковая ситуация и в Оренбурге. За сутки Урал в районе города прибавил 28 сантиметров, власти эвакуировали 428 человек. Мэр Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, из-за паводка эвакуировали более четырех тысяч жителей региона, в том числе 885 детей.Местные власти рассказали РИА Новости, что после уменьшения притока воды в Ириклинское водохранилище ситуация должна улучшиться в течение нескольких дней.

https://ria.ru/20240407/orsk-1938363954.html

оренбургская область

орск

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Паводок в Оренбуржье Паводок в Оренбуржье 2024-04-07T12:18 true PT1M16S

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оренбургская область, александр куренков (мчс), происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, орск