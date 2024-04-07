Паводок в Оренбургской области объявили ЧС федерального характера
Куренков: паводок в Оренбургской области отнесли к ЧС федерального характера
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
ОРСК (Оренбургская обл.), 7 апр — РИА Новости. Паводок в Оренбургской области объявили ЧС федерального характера, сообщил председатель правительственной комиссии, глава МЧС Александр Куренков.
"Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учетом заслушанных нами докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию на территории Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", — сказал министр.
Это решение поддержали все члены комиссии. Куренков поручил информировать население о мерах поддержки: получении социальных выплат, предоставлении кредитных и ипотечных каникул, размещении в ПВР, восстановлении документов.
Глава МЧС прибыл в Оренбургскую область утром в воскресенье по поручению президента. Он подчеркнул, что наиболее сложная обстановка в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. По его словам, сил и средств для ликвидации последствий достаточно.
© МЧС РоссииПоследствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
© МЧС России
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© РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы, стоп-кадр видео.
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы, стоп-кадр видео.
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© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы (съемка через стекло).
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы (съемка через стекло).
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© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы.
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы.
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© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ используют гусеничный снегоход для эвакуации людей в ходе ликвидации последствия подтоплений прорыва дамбы в Орске. Эвакуация жителей из зоны подтопления не прекращается. Спасатели вывозят людей с помощью плавсредств. К ликвидации чрезвычайной ситуации и оказанию помощи населению привлечено более 530 человек, 125 единиц техники и 75 плавсредств. Стоп-кадр с видео. Максимально возможное качество.
Сотрудники МЧС РФ используют гусеничный снегоход для эвакуации людей в ходе ликвидации последствия подтоплений прорыва дамбы в Орске. Эвакуация жителей из зоны подтопления не прекращается. Спасатели вывозят людей с помощью плавсредств. К ликвидации чрезвычайной ситуации и оказанию помощи населению привлечено более 530 человек, 125 единиц техники и 75 плавсредств. Стоп-кадр с видео. Максимально возможное качество.
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Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
© МЧС России
1 из 5
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы, стоп-кадр видео.
2 из 5
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы (съемка через стекло).
3 из 5
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы.
4 из 5
Сотрудники МЧС РФ используют гусеничный снегоход для эвакуации людей в ходе ликвидации последствия подтоплений прорыва дамбы в Орске. Эвакуация жителей из зоны подтопления не прекращается. Спасатели вывозят людей с помощью плавсредств. К ликвидации чрезвычайной ситуации и оказанию помощи населению привлечено более 530 человек, 125 единиц техники и 75 плавсредств. Стоп-кадр с видео. Максимально возможное качество.
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Прорыв дамбы
В пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, в зоне затопления оказалась часть города. Как сообщили РИА Новости в мэрии, известно о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.
В прокуратуре сообщили, что ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".
Орский НПЗ приостановил работу из-за паводка
Вчера, 11:34
Ухудшается паводковая ситуация и в Оренбурге. За сутки Урал в районе города прибавил 28 сантиметров, власти эвакуировали 428 человек. Мэр Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, из-за паводка эвакуировали более четырех тысяч жителей региона, в том числе 885 детей.
Местные власти рассказали РИА Новости, что после уменьшения притока воды в Ириклинское водохранилище ситуация должна улучшиться в течение нескольких дней.