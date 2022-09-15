https://ria.ru/20220915/tayfun-1816940885.html

В Приморье, где прошел тайфун, ввели режим ЧС федерального уровня

В Приморье, где прошел тайфун, ввели режим ЧС федерального уровня - РИА Новости, 15.09.2022

В Приморье, где прошел тайфун, ввели режим ЧС федерального уровня

Последствия мощного тайфуна в Приморском крае признали чрезвычайной ситуацией федерального уровня, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:04

2022-09-15T12:04

2022-09-15T13:06

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

александр куренков (мчс)

олег кожемяко

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Последствия мощного тайфуна в Приморском крае признали чрезвычайной ситуацией федерального уровня, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.Сегодня состоялось заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы МЧС Александра Куренкова с участием губернатора Приморья Олега Кожемяко."Решением комиссии в регионе установлен федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию", — приводит пресс-служба слова министра.Сейчас в Приморье продолжается ликвидация последствий стихии. По предварительной оценке, ущерб от непогоды превышает три миллиарда рублей. Как уточнили в МЧС, все работы будут профинансированы из резервного фонда правительства.Тайфун "Хинамнор" накрыл Приморский край на прошлой неделе. Три человека стали жертвами стихии, паводок подтопил почти тысячу домов, 34 моста получили повреждения, десятки сел остались без транспортного сообщения и электроэнергии.

https://ria.ru/20220913/tayfun-1816484217.html

россия

приморский край

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Екатерина Зайцева

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край, александр куренков (мчс), олег кожемяко