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В Приморье, где прошел тайфун, ввели режим ЧС федерального уровня - РИА Новости, 15.09.2022
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В Приморье, где прошел тайфун, ввели режим ЧС федерального уровня
В Приморье, где прошел тайфун, ввели режим ЧС федерального уровня - РИА Новости, 15.09.2022
В Приморье, где прошел тайфун, ввели режим ЧС федерального уровня
Последствия мощного тайфуна в Приморском крае признали чрезвычайной ситуацией федерального уровня, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:04
2022-09-15T13:06
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
александр куренков (мчс)
олег кожемяко
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Последствия мощного тайфуна в Приморском крае признали чрезвычайной ситуацией федерального уровня, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.Сегодня состоялось заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы МЧС Александра Куренкова с участием губернатора Приморья Олега Кожемяко."Решением комиссии в регионе установлен федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию", — приводит пресс-служба слова министра.Сейчас в Приморье продолжается ликвидация последствий стихии. По предварительной оценке, ущерб от непогоды превышает три миллиарда рублей. Как уточнили в МЧС, все работы будут профинансированы из резервного фонда правительства.Тайфун "Хинамнор" накрыл Приморский край на прошлой неделе. Три человека стали жертвами стихии, паводок подтопил почти тысячу домов, 34 моста получили повреждения, десятки сел остались без транспортного сообщения и электроэнергии.
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россия
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край, александр куренков (мчс), олег кожемяко
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край, Александр Куренков (МЧС), Олег Кожемяко
12:04 15.09.2022 (обновлено: 13:06 15.09.2022)
 
В Приморье, где прошел тайфун, ввели режим ЧС федерального уровня

Комиссия признала последствия тайфуна в Приморье ЧС федерального уровня

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкРусский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум
Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Последствия мощного тайфуна в Приморском крае признали чрезвычайной ситуацией федерального уровня, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Сегодня состоялось заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы МЧС Александра Куренкова с участием губернатора Приморья Олега Кожемяко.
"Решением комиссии в регионе установлен федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию", — приводит пресс-служба слова министра.
Сейчас в Приморье продолжается ликвидация последствий стихии. По предварительной оценке, ущерб от непогоды превышает три миллиарда рублей. Как уточнили в МЧС, все работы будут профинансированы из резервного фонда правительства.
Тайфун "Хинамнор" накрыл Приморский край на прошлой неделе. Три человека стали жертвами стихии, паводок подтопил почти тысячу домов, 34 моста получили повреждения, десятки сел остались без транспортного сообщения и электроэнергии.

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