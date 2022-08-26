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В Якутии и Хабаровском крае сняли режим ЧС федерального характера

В Якутии и Хабаровском крае сняли режим ЧС федерального характера - РИА Новости, 26.08.2022

В Якутии и Хабаровском крае сняли режим ЧС федерального характера

Режим чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера снят в Якутии и Хабаровском крае из-за стабилизации пожароопасной обстановки, сообщил глава Якутии... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T14:13

2022-08-26T14:13

2022-08-26T14:14

пожары

природные пожары в россии

происшествия

александр куренков (мчс)

хабаровский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера снят в Якутии и Хабаровском крае из-за стабилизации пожароопасной обстановки, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.Режим ЧС действовал с 19 июля, впервые в этом году он был введен в упрощенном порядке. Как напоминает пресс-служба главы республики, в прошлом году для введения такого режима требовались определенные критерии. После принятых в этом году изменений они были снижены, что помогло регионам вовремя получить необходимую поддержку."В Якутии и Хабаровском крае снят режим чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера. Решение принято в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы МЧС России Александра Куренкова", - говорится в сообщении Николаева в Telegram-канале.Как сообщил глава республики, на сегодняшний день в Якутии на территории двух районов действуют пять лесных пожаров на общей площади 79 937 га. В прошлом году на эту дату действовало 46 лесных пожаров на общей площади 451 494 га. "Уверен, что эти пожары будут ликвидированы в ближайшее время", - добавил Николаев.

https://ria.ru/20220826/pozhar-1812306014.html

хабаровский край

россия

республика саха (якутия)

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров. 2022-08-26T14:13 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пожары, природные пожары в россии, происшествия, александр куренков (мчс), хабаровский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия), айсен николаев