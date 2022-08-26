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В Якутии и Хабаровском крае сняли режим ЧС федерального характера
В Якутии и Хабаровском крае сняли режим ЧС федерального характера - РИА Новости, 26.08.2022
В Якутии и Хабаровском крае сняли режим ЧС федерального характера
Режим чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера снят в Якутии и Хабаровском крае из-за стабилизации пожароопасной обстановки, сообщил глава Якутии... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T14:13
2022-08-26T14:13
2022-08-26T14:14
пожары
природные пожары в россии
происшествия
александр куренков (мчс)
хабаровский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера снят в Якутии и Хабаровском крае из-за стабилизации пожароопасной обстановки, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.Режим ЧС действовал с 19 июля, впервые в этом году он был введен в упрощенном порядке. Как напоминает пресс-служба главы республики, в прошлом году для введения такого режима требовались определенные критерии. После принятых в этом году изменений они были снижены, что помогло регионам вовремя получить необходимую поддержку."В Якутии и Хабаровском крае снят режим чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера. Решение принято в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы МЧС России Александра Куренкова", - говорится в сообщении Николаева в Telegram-канале.Как сообщил глава республики, на сегодняшний день в Якутии на территории двух районов действуют пять лесных пожаров на общей площади 79 937 га. В прошлом году на эту дату действовало 46 лесных пожаров на общей площади 451 494 га. "Уверен, что эти пожары будут ликвидированы в ближайшее время", - добавил Николаев.
https://ria.ru/20220826/pozhar-1812306014.html
хабаровский край
россия
республика саха (якутия)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области
В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер.
Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда.
Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров.
2022-08-26T14:13
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РИА Новости
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пожары, природные пожары в россии, происшествия, александр куренков (мчс), хабаровский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия), айсен николаев
пожары, Природные пожары в России, Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Хабаровский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев
14:13 26.08.2022 (обновлено: 14:14 26.08.2022)
В Якутии и Хабаровском крае сняли режим ЧС федерального характера
В Якутии и Хабаровском крае сняли режим ЧС федерального характера из-за угрозы лесам