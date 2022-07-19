18:32 19.07.2022 (обновлено: 18:45 19.07.2022)
В Хабаровском крае и Якутии введут федеральный режим ЧС из-за пожаров
В Хабаровском крае и Якутии введут режим ЧС федерального значения из-за лесных пожаров
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Хабаровском крае и Якутии для оперативного наращивания сил в борьбе с лесными пожарами введут режим ЧС федерального значения по упрощённому порядку, сообщили в пресс-службе Рослесхоза.
В ведомстве считают, что введение режима ЧС по упрощенному порядку, который был принят в этом году, позволит субъектам нарастить силы и средства для ликвидации возгораний и не повторить кризис 2021 года. Решение о вводе ЧС федерального уровня принимает правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
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"Режим чрезвычайной ситуации федерального значения впервые вводится, на тех площадях, которые сейчас горят в Якутии и Хабаровском крае. В прошлом году из-за административных барьеров мы просто не имели право использовать федеральные силы в горящей Якутии, пока пожары не достигли нужных критериев. При поддержке Президента эти критерии значительно снижены, а значит регионы получат необходимую помощь вовремя", - приводятся в сообщении слова главы Минприроды РФ Александра Козлова.
По данным Рослесхоза, с начала 2022 года и на сегодняшний день общая площадь лесных пожаров в этих субъектах ниже в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 603,4 тысяч гектара (1,9 миллионов гектаров составляла в 2021 году). Также существенно ниже количество пожаров - в 1,7 раза.
"После введения ЧС по "упрощенке" будет рассмотрен вопрос о привлечении допсил соседних регионов и МЧС России. В Хабаровском крае и Якутии в рамках межрегионального маневрирования уже работают свыше 550 бойцов Авиалесоохраны", - цитирует пресс-служба главу Рослесхоза Ивана Советникова.
В мае этого года президент Владимир Путин поддержал предложение министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова упростить механизм введения ЧС.
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