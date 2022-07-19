https://ria.ru/20220719/pozhary-1803535105.html

В Хабаровском крае и Якутии введут федеральный режим ЧС из-за пожаров

В Хабаровском крае и Якутии введут федеральный режим ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 19.07.2022

В Хабаровском крае и Якутии введут федеральный режим ЧС из-за пожаров

В Хабаровском крае и Якутии для оперативного наращивания сил в борьбе с лесными пожарами введут режим ЧС федерального значения по упрощённому порядку, сообщили... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T18:32

2022-07-19T18:32

2022-07-19T18:45

происшествия

хабаровский край

россия

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Хабаровском крае и Якутии для оперативного наращивания сил в борьбе с лесными пожарами введут режим ЧС федерального значения по упрощённому порядку, сообщили в пресс-службе Рослесхоза.В ведомстве считают, что введение режима ЧС по упрощенному порядку, который был принят в этом году, позволит субъектам нарастить силы и средства для ликвидации возгораний и не повторить кризис 2021 года. Решение о вводе ЧС федерального уровня принимает правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности."Режим чрезвычайной ситуации федерального значения впервые вводится, на тех площадях, которые сейчас горят в Якутии и Хабаровском крае. В прошлом году из-за административных барьеров мы просто не имели право использовать федеральные силы в горящей Якутии, пока пожары не достигли нужных критериев. При поддержке Президента эти критерии значительно снижены, а значит регионы получат необходимую помощь вовремя", - приводятся в сообщении слова главы Минприроды РФ Александра Козлова.По данным Рослесхоза, с начала 2022 года и на сегодняшний день общая площадь лесных пожаров в этих субъектах ниже в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 603,4 тысяч гектара (1,9 миллионов гектаров составляла в 2021 году). Также существенно ниже количество пожаров - в 1,7 раза."После введения ЧС по "упрощенке" будет рассмотрен вопрос о привлечении допсил соседних регионов и МЧС России. В Хабаровском крае и Якутии в рамках межрегионального маневрирования уже работают свыше 550 бойцов Авиалесоохраны", - цитирует пресс-служба главу Рослесхоза Ивана Советникова.В мае этого года президент Владимир Путин поддержал предложение министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова упростить механизм введения ЧС.

https://ria.ru/20220719/yakutsk-1803378075.html

https://ria.ru/20220710/pozhar-1801485174.html

хабаровский край

россия

республика саха (якутия)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, хабаровский край, россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия)