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Глава Якутии предложил создать единый центр по мониторингу лесных пожаров - РИА Новости, 26.08.2022
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Глава Якутии предложил создать единый центр по мониторингу лесных пожаров
Глава Якутии предложил создать единый центр по мониторингу лесных пожаров - РИА Новости, 26.08.2022
Глава Якутии предложил создать единый центр по мониторингу лесных пожаров
Единый информационный центр по мониторингу и противодействию лесным пожарам предложил создать глава Якутии на территории СФО и ДФО, при этом точкой сборки... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T16:53
2022-08-26T16:53
республика саха (якутия)
россия
хабаровский край
гидрометцентр
природные пожары в россии
айсен николаев
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ЯКУТСК, 26 авг – РИА Новости. Единый информационный центр по мониторингу и противодействию лесным пожарам предложил создать глава Якутии на территории СФО и ДФО, при этом точкой сборки центра может стать якутский IT-парк, сообщается на канале Ленского клуба в Telegram.На очередном заседании Ленского клуба подвели предварительные итоги лесопожарного сезона 2022. В обсуждении проблемы охраны лесов приняли участие представители Государственной думы, Авиалесоохраны, Росгидромета, Общественной палаты России, а также регионов и научных кругов.Как отметил Николаев, в 2022 году площадь, пройденную огнем, удалось сократить в 13 раз. С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 527 лесных пожаров, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года меньше в три раза.По мнению главы региона, таких результатов республика смогла достигнуть благодаря увеличению федерального финансирования в 5,5 раза и региональному - в 2,4 раза. Во время действия режима ЧС федерального значения в Якутии боролись с пожарами свыше 770 пожарных из 12 регионов страны. Было задействовано более 140 единиц техники. Кроме того, для мониторинга ситуации применялись цифровые технологии. Повысилась оперативность тушения пожаров, в том числе и в зоне контроля. На территории Якутии проведен эксперимент по искусственному вызыванию осадков."Главный вывод заседания – на достигнутом останавливаться нельзя. Необходимо продолжать системную работу по адаптации наших подходов к борьбе с пожарами к реалиям новой климатической эпохи. Получился живой содержательный разговор, озвученные предложения будут зафиксированы в резолюции клуба, которая станет основой для дальнейшей работы", - прокомментировал Николаев в своем канале в Telegram.Ранее сообщалось о том, что режим чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера снят в Якутии и Хабаровском крае из-за стабилизации пожароопасной обстановки.
https://ria.ru/20220826/chs-1812306296.html
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россия, хабаровский край, гидрометцентр, природные пожары в россии, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Россия, Хабаровский край, Гидрометцентр, Природные пожары в России, Айсен Николаев
16:53 26.08.2022
 
Глава Якутии предложил создать единый центр по мониторингу лесных пожаров

Глава Якутии Николаев предложил создать единый центр по мониторингу лесных пожаров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия лесного пожара
Последствия лесного пожара - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия лесного пожара. Архивное фото
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ЯКУТСК, 26 авг – РИА Новости. Единый информационный центр по мониторингу и противодействию лесным пожарам предложил создать глава Якутии на территории СФО и ДФО, при этом точкой сборки центра может стать якутский IT-парк, сообщается на канале Ленского клуба в Telegram.
На очередном заседании Ленского клуба подвели предварительные итоги лесопожарного сезона 2022. В обсуждении проблемы охраны лесов приняли участие представители Государственной думы, Авиалесоохраны, Росгидромета, Общественной палаты России, а также регионов и научных кругов.
"Айсен Николаев предложил проработать на федеральном уровне создание на Дальнем Востоке и Сибири единого информационного центра по мониторингу и противодействию лесным пожарам. Точкой сборки такого центра может стать IT-парк в Якутии", - рассказали в пресс-службе клуба.
Как отметил Николаев, в 2022 году площадь, пройденную огнем, удалось сократить в 13 раз. С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 527 лесных пожаров, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года меньше в три раза.
По мнению главы региона, таких результатов республика смогла достигнуть благодаря увеличению федерального финансирования в 5,5 раза и региональному - в 2,4 раза. Во время действия режима ЧС федерального значения в Якутии боролись с пожарами свыше 770 пожарных из 12 регионов страны. Было задействовано более 140 единиц техники. Кроме того, для мониторинга ситуации применялись цифровые технологии. Повысилась оперативность тушения пожаров, в том числе и в зоне контроля. На территории Якутии проведен эксперимент по искусственному вызыванию осадков.
Последствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
14:13
В Якутии и Хабаровском крае сняли режим ЧС федерального характера
"Главный вывод заседания – на достигнутом останавливаться нельзя. Необходимо продолжать системную работу по адаптации наших подходов к борьбе с пожарами к реалиям новой климатической эпохи. Получился живой содержательный разговор, озвученные предложения будут зафиксированы в резолюции клуба, которая станет основой для дальнейшей работы", - прокомментировал Николаев в своем канале в Telegram.
Ранее сообщалось о том, что режим чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера снят в Якутии и Хабаровском крае из-за стабилизации пожароопасной обстановки.
Опора высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 07:03Республика Саха (Якутия)
В Якутии запустили ЛЭП от поселка Хандыга до Нежданинского месторождения
 
Республика Саха (Якутия)РоссияХабаровский крайГидрометцентрПриродные пожары в РоссииАйсен Николаев
 
 
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