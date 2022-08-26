Глава Якутии предложил создать единый центр по мониторингу лесных пожаров
Глава Якутии Николаев предложил создать единый центр по мониторингу лесных пожаров
Последствия лесного пожара. Архивное фото
ЯКУТСК, 26 авг – РИА Новости. Единый информационный центр по мониторингу и противодействию лесным пожарам предложил создать глава Якутии на территории СФО и ДФО, при этом точкой сборки центра может стать якутский IT-парк, сообщается на канале Ленского клуба в Telegram.
На очередном заседании Ленского клуба подвели предварительные итоги лесопожарного сезона 2022. В обсуждении проблемы охраны лесов приняли участие представители Государственной думы, Авиалесоохраны, Росгидромета, Общественной палаты России, а также регионов и научных кругов.
"Айсен Николаев предложил проработать на федеральном уровне создание на Дальнем Востоке и Сибири единого информационного центра по мониторингу и противодействию лесным пожарам. Точкой сборки такого центра может стать IT-парк в Якутии", - рассказали в пресс-службе клуба.
Как отметил Николаев, в 2022 году площадь, пройденную огнем, удалось сократить в 13 раз. С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 527 лесных пожаров, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года меньше в три раза.
По мнению главы региона, таких результатов республика смогла достигнуть благодаря увеличению федерального финансирования в 5,5 раза и региональному - в 2,4 раза. Во время действия режима ЧС федерального значения в Якутии боролись с пожарами свыше 770 пожарных из 12 регионов страны. Было задействовано более 140 единиц техники. Кроме того, для мониторинга ситуации применялись цифровые технологии. Повысилась оперативность тушения пожаров, в том числе и в зоне контроля. На территории Якутии проведен эксперимент по искусственному вызыванию осадков.
"Главный вывод заседания – на достигнутом останавливаться нельзя. Необходимо продолжать системную работу по адаптации наших подходов к борьбе с пожарами к реалиям новой климатической эпохи. Получился живой содержательный разговор, озвученные предложения будут зафиксированы в резолюции клуба, которая станет основой для дальнейшей работы", - прокомментировал Николаев в своем канале в Telegram.
Ранее сообщалось о том, что режим чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера снят в Якутии и Хабаровском крае из-за стабилизации пожароопасной обстановки.