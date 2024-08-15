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Куренков заявил, что Белгородская область не может сама справиться с ЧС - РИА Новости, 15.08.2024
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11:09 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/mchs-1966336952.html
Куренков заявил, что Белгородская область не может сама справиться с ЧС
Куренков заявил, что Белгородская область не может сама справиться с ЧС - РИА Новости, 15.08.2024
Куренков заявил, что Белгородская область не может сама справиться с ЧС
Масштабы происходящего не позволяют Белгородской области самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации, приводит слова главы МЧС... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:09
2024-08-15T11:09
белгородская область
россия
александр куренков (мчс)
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
происшествия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Масштабы происходящего не позволяют Белгородской области самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации, приводит слова главы МЧС России Александра Куренкова пресс-служба ведомства. Отмечается, что 15 августа состоялось внеочередное заседание правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, на повестке обсуждения стояла обстановка в Белгородской области. "В субъекте организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, однако масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации", - сказал Куренков. Подробнее о ситуации в регионе доложили губернатор Вячеслав Гладков и директор департамента промышленного и гражданского строительства Минстроя России Сергей Галямин.
https://ria.ru/20240815/mchs-1966330042.html
https://ria.ru/20240815/belgorod-1966328665.html
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белгородская область, россия, александр куренков (мчс), вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), происшествия
Белгородская область, Россия, Александр Куренков (МЧС), Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Происшествия
Куренков заявил, что Белгородская область не может сама справиться с ЧС

Куренков: Белгородская область не справится с ЧС из-за масштабов происходящего

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки БПЛА со стороны ВСУ на многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ на многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ на многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Масштабы происходящего не позволяют Белгородской области самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации, приводит слова главы МЧС России Александра Куренкова пресс-служба ведомства.
Отмечается, что 15 августа состоялось внеочередное заседание правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, на повестке обсуждения стояла обстановка в Белгородской области.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
В МЧС назвали обстановку в Белгородской области сложной и напряженной
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"В субъекте организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, однако масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации", - сказал Куренков.
Подробнее о ситуации в регионе доложили губернатор Вячеслав Гладков и директор департамента промышленного и гражданского строительства Минстроя России Сергей Галямин.
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Белгородская областьРоссияАлександр Куренков (МЧС)Вячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Происшествия
 
 
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