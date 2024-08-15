https://ria.ru/20240815/mchs-1966336952.html
Куренков заявил, что Белгородская область не может сама справиться с ЧС
Куренков заявил, что Белгородская область не может сама справиться с ЧС - РИА Новости, 15.08.2024
Куренков заявил, что Белгородская область не может сама справиться с ЧС
Масштабы происходящего не позволяют Белгородской области самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации, приводит слова главы МЧС... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:09
2024-08-15T11:09
2024-08-15T11:09
белгородская область
россия
александр куренков (мчс)
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
происшествия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Масштабы происходящего не позволяют Белгородской области самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации, приводит слова главы МЧС России Александра Куренкова пресс-служба ведомства. Отмечается, что 15 августа состоялось внеочередное заседание правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, на повестке обсуждения стояла обстановка в Белгородской области. "В субъекте организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, однако масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации", - сказал Куренков. Подробнее о ситуации в регионе доложили губернатор Вячеслав Гладков и директор департамента промышленного и гражданского строительства Минстроя России Сергей Галямин.
https://ria.ru/20240815/mchs-1966330042.html
https://ria.ru/20240815/belgorod-1966328665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, александр куренков (мчс), вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), происшествия
Белгородская область, Россия, Александр Куренков (МЧС), Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Происшествия
Куренков заявил, что Белгородская область не может сама справиться с ЧС
Куренков: Белгородская область не справится с ЧС из-за масштабов происходящего