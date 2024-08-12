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В Курской области при украинской атаке погибли 12 мирных жителей

В Курской области при украинской атаке погибли 12 мирных жителей - РИА Новости, 12.08.2024

В Курской области при украинской атаке погибли 12 мирных жителей

Двенадцать гражданских лиц погибли, 121 человек ранен, в том числе 10 детей, в Курской области в результате атаки ВСУ, доложил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:28

2024-08-12T15:28

2024-08-12T15:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

алексей смирнов (политик)

курская область

россия

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Двенадцать гражданских лиц погибли, 121 человек ранен, в том числе 10 детей, в Курской области в результате атаки ВСУ, доложил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов президенту РФ Владимиру Путину на совещании. "Погибших гражданских лиц 12, раненых 121, в том числе 10 детей", - сообщил Смирнов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик) , курская область, россия, владимир путин, происшествия