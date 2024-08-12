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В Курской области при украинской атаке погибли 12 мирных жителей
В Курской области при украинской атаке погибли 12 мирных жителей - РИА Новости, 12.08.2024
В Курской области при украинской атаке погибли 12 мирных жителей
Двенадцать гражданских лиц погибли, 121 человек ранен, в том числе 10 детей, в Курской области в результате атаки ВСУ, доложил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:28
2024-08-12T15:28
2024-08-12T15:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
алексей смирнов (политик)
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владимир путин
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Двенадцать гражданских лиц погибли, 121 человек ранен, в том числе 10 детей, в Курской области в результате атаки ВСУ, доложил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов президенту РФ Владимиру Путину на совещании. "Погибших гражданских лиц 12, раненых 121, в том числе 10 детей", - сообщил Смирнов.
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вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик) , курская область, россия, владимир путин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Алексей Смирнов (политик) , Курская область, Россия, Владимир Путин, Происшествия
В Курской области при украинской атаке погибли 12 мирных жителей
Смирнов: в Курской области при украинской атаке погибли 12 мирных жителей