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В Курской области при украинской атаке погибли 12 мирных жителей - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/gibel-1965734750.html
В Курской области при украинской атаке погибли 12 мирных жителей
В Курской области при украинской атаке погибли 12 мирных жителей - РИА Новости, 12.08.2024
В Курской области при украинской атаке погибли 12 мирных жителей
Двенадцать гражданских лиц погибли, 121 человек ранен, в том числе 10 детей, в Курской области в результате атаки ВСУ, доложил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:28
2024-08-12T15:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
алексей смирнов (политик)
курская область
россия
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Двенадцать гражданских лиц погибли, 121 человек ранен, в том числе 10 детей, в Курской области в результате атаки ВСУ, доложил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов президенту РФ Владимиру Путину на совещании. "Погибших гражданских лиц 12, раненых 121, в том числе 10 детей", - сообщил Смирнов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик) , курская область, россия, владимир путин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Алексей Смирнов (политик) , Курская область, Россия, Владимир Путин, Происшествия
В Курской области при украинской атаке погибли 12 мирных жителей

Смирнов: в Курской области при украинской атаке погибли 12 мирных жителей

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Двенадцать гражданских лиц погибли, 121 человек ранен, в том числе 10 детей, в Курской области в результате атаки ВСУ, доложил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов президенту РФ Владимиру Путину на совещании.
"Погибших гражданских лиц 12, раненых 121, в том числе 10 детей", - сообщил Смирнов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныАлексей Смирнов (политик)Курская областьРоссияВладимир ПутинПроисшествия
 
 
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