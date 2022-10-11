https://ria.ru/20221011/tayfun-1823169339.html
В Приморье восемь человек погибли из-за тайфуна "Хинамнор"
В Приморье восемь человек погибли из-за тайфуна "Хинамнор" - РИА Новости, 11.10.2022
В Приморье восемь человек погибли из-за тайфуна "Хинамнор"
Восемь человек погибли из-за тайфуна "Хинамнор" в Приморье, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:03
2022-10-11T17:03
2022-10-11T17:03
происшествия
олег кожемяко
лазовский район
ольгинский район
чугуевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт - РИА Новости. Восемь человек погибли из-за тайфуна "Хинамнор" в Приморье, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.Ранее власти сообщали о гибели троих приморцев из-за тайфуна "Хинамнор"."Особенно тяжело досталось (от тайфуна - ред.) Лазовскому району, частично пострадал Ольгинский район, (в) Чугуевском районе он как-то прошёл по сопкам. Было разрушено 64 моста. Но, самое главное, погибли восемь человек, один находится в розыске", - сказал Кожемяко в эфире местного телеканала ОТВ-Прим.Режим ЧС федерального характера введен в Приморье с 15 сентября. В МЧС РИА Новости сообщили, что ущерб от тайфуна в Приморском крае превысил 3 миллиарда рублей, в ближайшее время все мероприятия по ликвидации последствий будут профинансированы из резервного фонда правительства РФ. Ранее режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" введен в шести районах Приморья.
https://ria.ru/20221011/dagestan-1823062447.html
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происшествия, олег кожемяко, лазовский район, ольгинский район, чугуевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, приморский край
Происшествия, Олег Кожемяко, Лазовский район, Ольгинский район, Чугуевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Приморский край
В Приморье восемь человек погибли из-за тайфуна "Хинамнор"
Губернатор Приморья Кожемяко сообщил о восьми жертвах тайфуна "Хинамнор"