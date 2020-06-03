Путин объявил в Норильске ЧС федерального характера

Также президент попросил как можно быстрее сократить негативное влияние на окружающую среду и решить вопрос с утилизацией нефтепродуктов.

Глава МЧС рассказал о ситуации с разливом топлива в Норильске

Глава МЧС рассказал о ситуации с разливом топлива в Норильске

В прошлую пятницу на ТЭЦ № 3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, которая повлекла утечку 20 тысяч тонн нефтепродуктов в реку. Площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров.