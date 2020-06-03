Путин объявил в Норильске ЧС федерального характера

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Владимир Путин объявил разлив дизельного топлива в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Также президент попросил как можно быстрее сократить негативное влияние на окружающую среду и решить вопрос с утилизацией нефтепродуктов.
О том, что происшествие в Красноярском крае следует признать чрезвычайной ситуацией, заявил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с Путиным. Президент с ним согласился. Министр также сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня.
В прошлую пятницу на ТЭЦ № 3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, которая повлекла утечку 20 тысяч тонн нефтепродуктов в реку. Площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров.
По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей. Возбуждены уголовные дела по трем статьям: "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод". Их объединили в одном производстве и передали в Главное следственное управление СК. Начальника цеха, где случилось ЧП, задержали.