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2020-06-03T18:15
https://ria.ru/20200603/1572414575.html
Путин объявил в Норильске ЧС федерального характера
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РИА Новости

Путин объявил в Норильске ЧС федерального характера

16:22 03.06.2020 (обновлено: 18:15 03.06.2020)
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Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Владимир Путин объявил разлив дизельного топлива в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Также президент попросил как можно быстрее сократить негативное влияние на окружающую среду и решить вопрос с утилизацией нефтепродуктов.
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Глава МЧС рассказал о ситуации с разливом топлива в Норильске
О том, что происшествие в Красноярском крае следует признать чрезвычайной ситуацией, заявил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с Путиным. Президент с ним согласился. Министр также сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня.
В прошлую пятницу на ТЭЦ № 3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, которая повлекла утечку 20 тысяч тонн нефтепродуктов в реку. Площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров.
По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей. Возбуждены уголовные дела по трем статьям: "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод". Их объединили в одном производстве и передали в Главное следственное управление СК. Начальника цеха, где случилось ЧП, задержали.
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Евгений ЗиничевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайРазлив дизельного топлива в НорильскеВладимир ПутинНорильскПроисшествия
Популярные комментарии
А почему по COVID- 19 режим ЧС федерального масштаба не вводил
3 июня, 16:34
Artur Tsarev
91511382
Щас как всегда, сядет обычный слесарь. А глава компании будет дальше все заливать и всем заливать)
3 июня, 16:55
Владимир Неважно
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