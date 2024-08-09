https://ria.ru/20240809/reydy-1965138086.html

Минобороны рассказало о предотвращении рейдов ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о предотвращении рейдов ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024

Минобороны рассказало о предотвращении рейдов ВСУ в Курской области

Российские военные продолжили отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T11:40

2024-08-09T11:40

2024-08-09T12:12

безопасность

россия

курская область

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные продолжили отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, сообщили в Минобороны.За сутки подразделения группировки войск "Север" и подошедшие резервы, армейская авиация и артиллерия выполнили несколько боевых задач:За сутки ВСУ потеряли более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777, 155-миллимитровую самоходную артиллерийскую установку "Краб" и 152-миллиметровое орудие Д-20.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1" и три орудия полевой артиллерии. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", — подчеркнули в Минобороны.Попытка вторжения ВСУ в Курскую областьУтром 6 августа украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области.Как доложил президенту в среду начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.При попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, а также военные, указали в СК. Как сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, четыре человека погибли. Количество пострадавших детей увеличилось до девяти.В Курской области ввели режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240809/naemniki-1965115587.html

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

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курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, курская область