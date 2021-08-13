https://ria.ru/20210813/krym-1745612555.html

Летние подтопления в Крыму признали ЧС федерального масштаба

Летние подтопления в Крыму признали ЧС федерального масштаба - РИА Новости, 13.08.2021

Летние подтопления в Крыму признали ЧС федерального масштаба

Статус ЧС федерального масштаба присвоен паводку в июне-июле, который привел к подтоплениям в Керчи, Ялте и других населенных пунктах полуострова, сообщил глава РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T12:15

2021-08-13T12:15

2021-08-13T12:15

происшествия

кировский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

керчь

сергей аксенов (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Статус ЧС федерального масштаба присвоен паводку в июне-июле, который привел к подтоплениям в Керчи, Ялте и других населенных пунктах полуострова, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Принято решение о присвоении статуса чрезвычайной ситуации федерального масштаба событиям, связанным с подтоплением на территории республики Крым, произошедшим в конце июня – начале июля", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте", отметив, что решение принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством министра МЧС РФ Евгения Зиничева.По его данным, всего в результате резкого подъема воды было подтоплено 43 населенных пункта в 6 муниципальных образованиях республики. В зону подтопления попали 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объекта. В результате непогоды было повреждено 30 мостов, а также участки автомобильных дорог общей протяженностью более 72 километров.На ликвидацию последствий ЧС из регионального бюджета было выделено 272 миллиона рублей, общая предварительная оценка ущерба составляет 4,7 миллиардов рублей, сообщил глава региона.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня, это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма, где выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек.

https://ria.ru/20210813/kerch-1745578245.html

https://ria.ru/20210812/potop-1745527018.html

кировский район

керчь

россия

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происшествия, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), керчь, сергей аксенов (политик), россия