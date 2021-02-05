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Глава "Норникеля" прокомментировал решение суда по аварии на ТЭЦ
Глава "Норникеля" прокомментировал решение суда по аварии на ТЭЦ
Решение суда о взыскании с "Норникеля" 146 миллиардов рублей – это урок, который компания усвоила, и сигнал для всего бизнес-сообщества, заявил президент и один РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T18:37
2021-02-05T18:37
разлив дизельного топлива в норильске
россия
норильский никель
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
владимир потанин
норильск
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Решение суда о взыскании с "Норникеля" 146 миллиардов рублей – это урок, который компания усвоила, и сигнал для всего бизнес-сообщества, заявил президент и один из основных бенефициаров "Норникеля" Владимир Потанин.Арбитражный суд Красноярского края в пятницу принял решение взыскать с АО "НТЭК" (структура "Норникеля") 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора в 148 миллиардов рублей. В "Норникеле" заявили, что внимательно изучат решение суда после получения полного текста постановления, отметив при этом, что на его обжалование по закону есть месяц."Наша компания, я считаю, этот урок усвоила. Мы выполняем поручение президента (РФ - ред.) по ликвидации последствий аварии и восстановлению экосистемы", - добавил он.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд.
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разлив дизельного топлива в норильске, россия, норильский никель, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), владимир потанин, норильск, происшествия

Глава "Норникеля" прокомментировал решение суда по аварии на ТЭЦ

18:37 05.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления компании "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин
Президент, председатель правления компании ГМК Норильский никель Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Решение суда о взыскании с "Норникеля" 146 миллиардов рублей – это урок, который компания усвоила, и сигнал для всего бизнес-сообщества, заявил президент и один из основных бенефициаров "Норникеля" Владимир Потанин.
Арбитражный суд Красноярского края в пятницу принял решение взыскать с АО "НТЭК" (структура "Норникеля") 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора в 148 миллиардов рублей. В "Норникеле" заявили, что внимательно изучат решение суда после получения полного текста постановления, отметив при этом, что на его обжалование по закону есть месяц.
"Это решение говорит, прежде всего, о той серьезности, с которой государство относится к вопросам экологии. Это урок для нашей компании, но думаю, что это сигнал для всего бизнес-сообщества. Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придется относиться с еще большей серьезностью", - сказал Потанин в эфире телеканала "Россия 1".
"Наша компания, я считаю, этот урок усвоила. Мы выполняем поручение президента (РФ - ред.) по ликвидации последствий аварии и восстановлению экосистемы", - добавил он.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд.
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 16:27
В Минфине рассказали, куда направят взысканные с "Норникеля" средства
 
Разлив дизельного топлива в НорильскеРоссияНорильский никельФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Владимир ПотанинНорильскПроисшествия
 
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