https://ria.ru/20210205/nornikel-1596233850.html

Глава "Норникеля" прокомментировал решение суда по аварии на ТЭЦ

Глава "Норникеля" прокомментировал решение суда по аварии на ТЭЦ

Решение суда о взыскании с "Норникеля" 146 миллиардов рублей – это урок, который компания усвоила, и сигнал для всего бизнес-сообщества, заявил президент и один РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T18:37

2021-02-05T18:37

2021-02-05T18:37

разлив дизельного топлива в норильске

россия

норильский никель

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

владимир потанин

норильск

происшествия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Решение суда о взыскании с "Норникеля" 146 миллиардов рублей – это урок, который компания усвоила, и сигнал для всего бизнес-сообщества, заявил президент и один из основных бенефициаров "Норникеля" Владимир Потанин.Арбитражный суд Красноярского края в пятницу принял решение взыскать с АО "НТЭК" (структура "Норникеля") 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора в 148 миллиардов рублей. В "Норникеле" заявили, что внимательно изучат решение суда после получения полного текста постановления, отметив при этом, что на его обжалование по закону есть месяц."Наша компания, я считаю, этот урок усвоила. Мы выполняем поручение президента (РФ - ред.) по ликвидации последствий аварии и восстановлению экосистемы", - добавил он.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд.

https://ria.ru/20210205/nornikel-1596201368.html

россия

норильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, россия, норильский никель, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), владимир потанин, норильск, происшествия