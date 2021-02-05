Глава "Норникеля" прокомментировал решение суда по аварии на ТЭЦ
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления компании "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Решение суда о взыскании с "Норникеля" 146 миллиардов рублей – это урок, который компания усвоила, и сигнал для всего бизнес-сообщества, заявил президент и один из основных бенефициаров "Норникеля" Владимир Потанин.
Арбитражный суд Красноярского края в пятницу принял решение взыскать с АО "НТЭК" (структура "Норникеля") 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора в 148 миллиардов рублей. В "Норникеле" заявили, что внимательно изучат решение суда после получения полного текста постановления, отметив при этом, что на его обжалование по закону есть месяц.
"Это решение говорит, прежде всего, о той серьезности, с которой государство относится к вопросам экологии. Это урок для нашей компании, но думаю, что это сигнал для всего бизнес-сообщества. Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придется относиться с еще большей серьезностью", - сказал Потанин в эфире телеканала "Россия 1".
"Наша компания, я считаю, этот урок усвоила. Мы выполняем поручение президента (РФ - ред.) по ликвидации последствий аварии и восстановлению экосистемы", - добавил он.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд.