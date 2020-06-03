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2020-06-03T20:20
https://ria.ru/20200603/1572413636.html
Путин раскритиковал доклад губернатора по ЧП в Норильске
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РИА Новости

Путин раскритиковал доклад губернатора по ЧП в Норильске

16:11 03.06.2020 (обновлено: 20:20 03.06.2020)
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Владимира Путина удивил доклад губернатора Красноярского края Александра Усса по ЧП в Норильске с разливом топлива, который не предложил пути решения проблемы.

"Что доклад-то? И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор", — сказал президент в ходе совещания по ликвидации последствий случившегося.

В Норильске и на Таймыре объявлен режим ЧС. Причиной стала разгерметизация резервуара с дизельным топливом на Норильской ТЭЦ № 3. Утечка 20 тысяч тонн нефтепродуктов произошла еще 29 мая, площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров. По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело.
Вице-премьер правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов заявил, что последствия можно было минимизировать, если бы владелец ТЭЦ и администрация Норильска своевременно проинформировали об аварии.
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время сеанса видеосвязи председателя правительства Дмитрия Медведева с руководителями главных управлений МЧС по субъектам РФ
Вчера, 16:09
Глава МЧС рассказал о ситуации с разливом топлива в Норильске
На совещании в среду глава МЧС Евгений Зиничев предложил признать случившееся чрезвычайной ситуацией федерального характера. К месту утечки направили дополнительные силы ведомства.
В свою очередь, руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин высказал мнение, что к ликвидации последствий необходимо привлечь военных.
Выслушав доклады, глава государства поручил министру энергетики Александру Новаку оперативно разобраться в ситуации, а также призвал к ответу Норильско-Таймырскую энергетическую компанию, ставшую источником разлива топлива. Кроме того, СК и полиции предстоит оценить работу должностных лиц в связи с ЧП.
Следующий доклад о развитии ситуации в Норильске Путин заслушает в пятницу.
Разлив дизтоплива в Норильске: объявлен режим ЧС
1 июня, 20:33
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Следственный комитет России (СК РФ)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Александр НовакДмитрий КобылкинАнатолий ЦыкаловФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ТаймырАлександр УссКрасноярский крайРазлив дизельного топлива в НорильскеВладимир ПутинНорильскПроисшествия
Популярные комментарии
Молодец Владимир Владимирович! Гоняйте их, как вшивых по бане! Как же нам повезло с президентом! Мощнейший Лидер! С ним не пропадем!
3 июня, 16:37
АНАлексей Некрасов
47251014539
нормальный у царя подход:что делать то?😂самоустронился в бункере ото всего🤣
3 июня, 17:44
ggor17
175500014
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