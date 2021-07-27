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Трутнев оценил общий ущерб от паводков на Дальнем Востоке
Трутнев оценил общий ущерб от паводков на Дальнем Востоке - РИА Новости, 27.07.2021
Трутнев оценил общий ущерб от паводков на Дальнем Востоке
Общий объём финансового ущерба от паводков на Дальнем Востоке в этом году оценивается в 7,9 миллиарда рублей, что меньше прошлых аналогичных показателей, заявил РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T09:25
2021-07-27T10:13
дальний восток
юрий трутнев
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл - РИА Новости. Общий объём финансового ущерба от паводков на Дальнем Востоке в этом году оценивается в 7,9 миллиарда рублей, что меньше прошлых аналогичных показателей, заявил вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.Вице-премьер объяснил это тем, что на этот раз более четко сработало Минприроды."Вовремя был дан прогноз, и была частично, но всё-таки в значительной части выполнена работа по строительству гидротехнических сооружений. Эту работу обязательно надо завершить, но даже вот в том объеме, в котором она выполнена, она спасла целый ряд населенных пунктов", - добавил он.
https://ria.ru/20210617/podtopleniya-1737406730.html
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дальний восток, юрий трутнев, происшествия
09:25 27.07.2021 (обновлено: 10:13 27.07.2021)
 
Трутнев оценил общий ущерб от паводков на Дальнем Востоке

Вице-премьер Трутнев: общий ущерб от паводков на Дальнем Востоке составил 7,9 миллиарда рублей

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Дальневосточный федеральный округ. День второй
Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Дальневосточный федеральный округ. День второй - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл - РИА Новости. Общий объём финансового ущерба от паводков на Дальнем Востоке в этом году оценивается в 7,9 миллиарда рублей, что меньше прошлых аналогичных показателей, заявил вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
"У нас был паводок в 2013 году - такой же крупномасштабный, большой. Как сегодня подчеркнули коллеги из регионов, уровень паводка этого года существенно выше. Тем не менее, в 2013 году пострадало более 220 тысяч человек, общий объём ущерба превысил 42 миллиарда. В этом году 12,9 тысячи человек и расчетный объём ущерба 7,9 миллиарда. То есть это все в разы меньше и последствий для людей, и финансовых последствий", - сказал Трутнев на совещании о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.
Вице-премьер объяснил это тем, что на этот раз более четко сработало Минприроды.
"Вовремя был дан прогноз, и была частично, но всё-таки в значительной части выполнена работа по строительству гидротехнических сооружений. Эту работу обязательно надо завершить, но даже вот в том объеме, в котором она выполнена, она спасла целый ряд населенных пунктов", - добавил он.
Сотрудники МЧС оказывают помощь местным жителям в Керчи - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 15:01
Крупные случаи подтопления населенных пунктов в России
 
Дальний ВостокЮрий ТрутневПроисшествия
 
 
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