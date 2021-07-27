https://ria.ru/20210727/pavodki-1743041553.html

Трутнев оценил общий ущерб от паводков на Дальнем Востоке

Трутнев оценил общий ущерб от паводков на Дальнем Востоке - РИА Новости, 27.07.2021

Трутнев оценил общий ущерб от паводков на Дальнем Востоке

Общий объём финансового ущерба от паводков на Дальнем Востоке в этом году оценивается в 7,9 миллиарда рублей, что меньше прошлых аналогичных показателей, заявил РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T09:25

2021-07-27T09:25

2021-07-27T10:13

дальний восток

юрий трутнев

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл - РИА Новости. Общий объём финансового ущерба от паводков на Дальнем Востоке в этом году оценивается в 7,9 миллиарда рублей, что меньше прошлых аналогичных показателей, заявил вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.Вице-премьер объяснил это тем, что на этот раз более четко сработало Минприроды."Вовремя был дан прогноз, и была частично, но всё-таки в значительной части выполнена работа по строительству гидротехнических сооружений. Эту работу обязательно надо завершить, но даже вот в том объеме, в котором она выполнена, она спасла целый ряд населенных пунктов", - добавил он.

https://ria.ru/20210617/podtopleniya-1737406730.html

дальний восток

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2021

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дальний восток, юрий трутнев, происшествия