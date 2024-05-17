https://ria.ru/20240517/pavodki-1946662639.html

Паводки в Омской области объявили ЧС федерального уровня

Паводки в Омской области объявили ЧС федерального уровня - РИА Новости, 17.05.2024

Паводки в Омской области объявили ЧС федерального уровня

Паводковая обстановка на территории Омской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:33

2024-05-17T13:33

2024-05-17T13:48

омская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Паводковая обстановка на территории Омской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Решением правительственной комиссии, возглавляемой главой МЧС России Александром Куренковым, обстановка, сложившаяся на территории Омской области, отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что с такой просьбой к министру обратился губернатор региона Виталий Хоценко.По словам губернатора Омской области, слова которого приводятся в его Telegram-канале, режим ЧС в связи с паводком начинает действовать с сегодняшнего дня."Это позволит региону привлечь федеральное финансирование на выплату компенсаций жителям и восстановление всех пострадавших от весеннего паводка населенных пунктов... В Усть-Ишимском районе продолжается эвакуация людей. Жителям оказывается всемерная помощь и поддержка", - объяснил Хоценко.

https://ria.ru/20240516/pavodok-1946529838.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

омская область

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омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, александр куренков (мчс)