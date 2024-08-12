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СК сообщил о посягательстве ВСУ на жизнь мирных жителей в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
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16:36 12.08.2024 (обновлено: 16:49 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/kursk-1965757732.html
СК сообщил о посягательстве ВСУ на жизнь мирных жителей в Курской области
СК сообщил о посягательстве ВСУ на жизнь мирных жителей в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
СК сообщил о посягательстве ВСУ на жизнь мирных жителей в Курской области
В рамках расследования преступных действий ВСУ в Курской области фиксируются факты посягательства на жизнь мирных жителей и гражданские объекты, сообщила РИА... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:36
2024-08-12T16:49
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В рамках расследования преступных действий ВСУ в Курской области фиксируются факты посягательства на жизнь мирных жителей и гражданские объекты, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко."Военными следственными органами СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в связи с преступными действиями ВСУ в Курской области по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205, 105, 222, 222.1, 222.2, 317 и 318 УК РФ. В рамках расследования фиксируются факты целенаправленного посягательства на жизнь мирных жителей и гражданские объекты", - сказала она.По словам Петренко, украинские силовики, например, открыли огонь по мирным гражданам, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, в результате человек один человек погиб."Украинский оператор FPV-дрона, который в режиме реального времени видит все, что окружает управляемый им летательный аппарат, умышленно направил его на машину скорой помощи в городе Судже. При взрыве погибли фельдшер и водитель, врач с полученными ранениями госпитализирован. Журналист Евгений Поддубный, выполнявший свои профессиональные обязанности, стал целью ВСУ и получил ранение, несмотря на то, что не имел при себе оружия. И это лишь некоторые примеры", - подчеркнула она.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК сообщил о посягательстве ВСУ на жизнь мирных жителей в Курской области

СК зафиксировал факты посягательства на жизнь мирных жителей в Курской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГорожане на остановке общественного транспорта на одной из улиц в Курске
Горожане на остановке общественного транспорта на одной из улиц в Курске - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Горожане на остановке общественного транспорта на одной из улиц в Курске. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В рамках расследования преступных действий ВСУ в Курской области фиксируются факты посягательства на жизнь мирных жителей и гражданские объекты, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Военными следственными органами СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в связи с преступными действиями ВСУ в Курской области по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205, 105, 222, 222.1, 222.2, 317 и 318 УК РФ. В рамках расследования фиксируются факты целенаправленного посягательства на жизнь мирных жителей и гражданские объекты", - сказала она.
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По словам Петренко, украинские силовики, например, открыли огонь по мирным гражданам, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, в результате человек один человек погиб.
"Украинский оператор FPV-дрона, который в режиме реального времени видит все, что окружает управляемый им летательный аппарат, умышленно направил его на машину скорой помощи в городе Судже. При взрыве погибли фельдшер и водитель, врач с полученными ранениями госпитализирован. Журналист Евгений Поддубный, выполнявший свои профессиональные обязанности, стал целью ВСУ и получил ранение, несмотря на то, что не имел при себе оружия. И это лишь некоторые примеры", - подчеркнула она.
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
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