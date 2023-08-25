https://ria.ru/20230825/primore-1892186922.html

В Приморском крае ввели режим ЧС федерального характера

В Приморском крае ввели режим ЧС федерального характера - РИА Новости, 25.08.2023

В Приморском крае ввели режим ЧС федерального характера

В Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за осадков, сообщил губернатор Олег Кожемяко в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:53

2023-08-25T12:53

2023-08-25T17:45

происшествия

приморский край

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — РИА Новости. В Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за осадков, сообщил губернатор Олег Кожемяко в Telegram-канале."Обильные осадки, выпавшие в Приморье в течение последних двух недель, нанесли серьезный ущерб жителям целого ряда наших населенных пунктов. Пострадали более пяти тысяч домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в семь миллиардов рублей", — написал глава края.Кожемяко уточнил, что такой уровень реагирования позволит Приморью более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую, для ликвидации последствий стихийного бедствия.С начала августа в Приморском крае неоднократно выпадали обильные осадки, приводившие к паводкам и подтоплениям. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине месяца власти ввели региональный режим ЧС. Очередные обильные осадки обрушились на край в среду и пятницу.

https://ria.ru/20230825/vladivostok-1892171254.html

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приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край, олег кожемяко