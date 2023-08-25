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В Приморском крае ввели режим ЧС федерального характера - РИА Новости, 25.08.2023
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12:53 25.08.2023 (обновлено: 17:45 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/primore-1892186922.html
В Приморском крае ввели режим ЧС федерального характера
В Приморском крае ввели режим ЧС федерального характера - РИА Новости, 25.08.2023
В Приморском крае ввели режим ЧС федерального характера
В Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за осадков, сообщил губернатор Олег Кожемяко в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:53
2023-08-25T17:45
происшествия
приморский край
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — РИА Новости. В Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за осадков, сообщил губернатор Олег Кожемяко в Telegram-канале.&quot;Обильные осадки, выпавшие в Приморье в течение последних двух недель, нанесли серьезный ущерб жителям целого ряда наших населенных пунктов. Пострадали более пяти тысяч домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в семь миллиардов рублей&quot;, — написал глава края.Кожемяко уточнил, что такой уровень реагирования позволит Приморью более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую, для ликвидации последствий стихийного бедствия.С начала августа в Приморском крае неоднократно выпадали обильные осадки, приводившие к паводкам и подтоплениям. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине месяца власти ввели региональный режим ЧС. Очередные обильные осадки обрушились на край в среду и пятницу.
https://ria.ru/20230825/vladivostok-1892171254.html
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происшествия, приморский край, олег кожемяко
Происшествия, Приморский край, Олег Кожемяко
В Приморском крае ввели режим ЧС федерального характера

Кожемяко ввел в Приморье режим ЧС федерального характера

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобили едут по одной из улиц Владивостока, затопленных в результате сильного ливня
Автомобили едут по одной из улиц Владивостока, затопленных в результате сильного ливня - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Автомобили едут по одной из улиц Владивостока, затопленных в результате сильного ливня
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — РИА Новости. В Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за осадков, сообщил губернатор Олег Кожемяко в Telegram-канале.
«

"Обильные осадки, выпавшие в Приморье в течение последних двух недель, нанесли серьезный ущерб жителям целого ряда наших населенных пунктов. Пострадали более пяти тысяч домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в семь миллиардов рублей", — написал глава края.

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Кожемяко уточнил, что такой уровень реагирования позволит Приморью более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую, для ликвидации последствий стихийного бедствия.
С начала августа в Приморском крае неоднократно выпадали обильные осадки, приводившие к паводкам и подтоплениям. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине месяца власти ввели региональный режим ЧС. Очередные обильные осадки обрушились на край в среду и пятницу.
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ПроисшествияПриморский крайОлег Кожемяко
 
 
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