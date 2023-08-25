В Приморском крае ввели режим ЧС федерального характера
Кожемяко ввел в Приморье режим ЧС федерального характера
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобили едут по одной из улиц Владивостока, затопленных в результате сильного ливня
Автомобили едут по одной из улиц Владивостока, затопленных в результате сильного ливня
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — РИА Новости. В Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за осадков, сообщил губернатор Олег Кожемяко в Telegram-канале.
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"Обильные осадки, выпавшие в Приморье в течение последних двух недель, нанесли серьезный ущерб жителям целого ряда наших населенных пунктов. Пострадали более пяти тысяч домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в семь миллиардов рублей", — написал глава края.
Кожемяко уточнил, что такой уровень реагирования позволит Приморью более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую, для ликвидации последствий стихийного бедствия.
С начала августа в Приморском крае неоднократно выпадали обильные осадки, приводившие к паводкам и подтоплениям. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине месяца власти ввели региональный режим ЧС. Очередные обильные осадки обрушились на край в среду и пятницу.