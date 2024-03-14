https://ria.ru/20240314/vysylka-1932899588.html

Случаи высылки российских дипломатов из стран мира в 2023-2024 годах

Случаи высылки российских дипломатов из стран мира в 2023-2024 годах - РИА Новости, 14.03.2024

Случаи высылки российских дипломатов из стран мира в 2023-2024 годах

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству в любое время и без обоснования причин право объявить кого-либо из... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T11:36

2024-03-14T11:36

2024-03-14T11:36

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству в любое время и без обоснования причин право объявить кого-либо из дипперсонала персоной нон грата. Аккредитующее государство должно отозвать такое лицо или прекратить его функции в представительстве, иначе государство пребывания может отказаться признавать данное лицо дипломатом. Дипломатические сотрудники защищены от уголовной, а также гражданской и административной ответственности (кроме специально оговоренных в Конвенции случаев) дипломатической неприкосновенностью. Хотя они обязаны подчиняться законам принимающей страны, совершение правонарушений не дает оснований для их ареста. Статус персоны нон грата, который автоматически ведет к высылке из страны, является единственным механизмом, позволяющим обезопасить принимающее государство от иностранных дипломатов. Высылка дипломатов является крайней мерой и обычно связана со шпионажем ("деятельностью, несовместимой со статусом дипломата"). Высылка дипломатов может также служить символическим признаком неудовольствия. 202413 марта стало известно о том, что МИД Австрии в начале недели уведомил двух дипломатов из российского посольства, что они будут высланы "в связи с несоответствием их дипломатическому статусу". Уточняется, что российские дипломаты должны покинуть страну до 19 марта.20236 октября представитель Госдепартамента США заявил, что Госдеп объявив персонами нон грата двух сотрудников посольства России, работающих в Соединенных Штатах. В МИД РФ подтвердили, что Вашингтон безосновательно выслал российских дипломатов, используя в качестве предлога объявление "персона нон грата" двух американских дипломатов, занимавшихся шпионской деятельностью и пойманных с поличным.14 сентября стало известно, что Словакия высылает одного из сотрудников посольства РФ в Братиславе. По словам внешнеполитического ведомства Словакии, причиной является его деятельность, противоречащая Венской конвенции о дипломатических сношениях.26 июля молдавское внешнеполитическое ведомство сообщило о решении сократить количество российских дипломатов в Кишиневе. 14 августа из Кишинева в Москву спецрейсом вылетели 45 сотрудников посольства РФ (22 дипломата и 23 технических работника) вместе с семьями. Решение молдавского МИД последовало после появления так называемого "расследования" журналистов портала Insider и Jurnal TV "о якобы шпионских действиях России в Молдавии". Вывод о "шпионаже" журналистами был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждается, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии.8 июня МИД Румынии потребовал, чтобы страну в течение 30 дней покинули более 50 сотрудников посольства РФ.6 июня стало известно, что кабинет министров Финляндии заявил о намерении выдворить из страны девять человек, работавших в российском посольстве и якобы выполнявших разведывательные функции. В МИД РФ сообщили, что Россия даст соответствующий ответ.25 апреля МИД Швеции объявил о высылке пятерых российских дипломатов, объяснив это решение тем, что "их деятельность несовместима с дипломатическим статусом".22 апреля стало известно, что Берлин принял решение об очередной массовой высылке сотрудников дипломатических представительств РФ в Германии. Число высланных из Берлина российских дипломатов – более 20 человек. Министерство иностранных дел Германии заявило немецкому телеканалу n-tv, что целью высылки российских дипломатов является сокращение "присутствия разведки" на территории страны.19 апреля стал известно, что Молдавия выдворяет сотрудника посольства РФ после инцидента в аэропорту Кишинева, где приземлился самолет главы Татарстана Рустама Минниханова. Ранее кабмин Молдавии заявил, что сотрудники посольства России якобы проявили "неподобающее поведение" в аэропорту Кишинева, когда Минниханову отказали во въезде.13 апреля Норвегия объявила персона нон-грата 15 сотрудников посольства РФ. Они должны покинуть страну в ближайшее время.24 марта МИД Эстонии объявил одного российского дипломата персоной нон грата. Он обязан покинуть страну до 29 марта. Как утверждается в сообщении министерства, деятельность данного лица в Эстонии противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях. Российского дипломата обвиняют в якобы в участии в "подрыве безопасности" и "конституционного порядка" в Эстонии, якобы путем распространения "пропаганды".18 февраля глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил о решении сократить число российских дипломатов в стране. Покинуть страну в течение двух недель должны около десяти сотрудников посольства.2 февраля Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата. По данным СМИ, двое из них являются членами постоянной миссии при ООН в Вене, двое – сотрудниками посольства.23 января эстонский МИД заявил, что посол России в Эстонии должен покинуть страну 7 февраля, одновременно с выездом из России посла Эстонии. Ранее МИД России сообщил, что понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией, ее послу было предписано покинуть Россию до 7 февраля. Позднее в этот же день понизить уровень дипломатических отношений Россией решила Латвия. В латвийском МИД заявили, что российский посол должен покинуть республику до 24 февраля.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)