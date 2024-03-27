https://ria.ru/20240327/diplomat-1936256477.html
МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата
МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата - РИА Новости, 27.03.2024
МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата
МИД Латвии сообщил, что объявил одного дипломата посольства РФ персоной нон грата и обязал его покинуть страну до 10 апреля. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T20:16
2024-03-27T20:16
2024-03-27T20:29
в мире
латвия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788420528_0:205:3222:2017_1920x0_80_0_0_40f9ec249856584577dd890dd903fd8d.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. МИД Латвии сообщил, что объявил одного дипломата посольства РФ персоной нон грата и обязал его покинуть страну до 10 апреля. "Глава МИД Латвии принял решение объявить одного дипломата посольства РФ персоной нон грата. Российский дипломат должен покинуть Латвию до конца дня 10 апреля", - говорится в сообщении на сайте латвийского МИД.В министерстве сообщили, что временному поверенному в делах РФ в Латвии Олегу Зыкову был заявлен протест из-за того, что посольство якобы "продолжает некорректную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию государственных учреждений и органов власти латвийского государства и разжигание ненависти среди общества в Латвии".
https://ria.ru/20240321/sloveniya-1934720235.html
латвия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788420528_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_4609be34a664c92cf2f5579dd503aa2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, россия
МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата
МИД Латвии обязал российского дипломата покинуть страну до 10 апреля