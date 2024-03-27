Рейтинг@Mail.ru
МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 27.03.2024 (обновлено: 20:29 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/diplomat-1936256477.html
МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата
МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата - РИА Новости, 27.03.2024
МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата
МИД Латвии сообщил, что объявил одного дипломата посольства РФ персоной нон грата и обязал его покинуть страну до 10 апреля. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T20:16
2024-03-27T20:29
в мире
латвия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788420528_0:205:3222:2017_1920x0_80_0_0_40f9ec249856584577dd890dd903fd8d.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. МИД Латвии сообщил, что объявил одного дипломата посольства РФ персоной нон грата и обязал его покинуть страну до 10 апреля. "Глава МИД Латвии принял решение объявить одного дипломата посольства РФ персоной нон грата. Российский дипломат должен покинуть Латвию до конца дня 10 апреля", - говорится в сообщении на сайте латвийского МИД.В министерстве сообщили, что временному поверенному в делах РФ в Латвии Олегу Зыкову был заявлен протест из-за того, что посольство якобы "продолжает некорректную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию государственных учреждений и органов власти латвийского государства и разжигание ненависти среди общества в Латвии".
https://ria.ru/20240321/sloveniya-1934720235.html
латвия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788420528_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_4609be34a664c92cf2f5579dd503aa2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, россия
В мире, Латвия, Россия
МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата

МИД Латвии обязал российского дипломата покинуть страну до 10 апреля

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге
Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. МИД Латвии сообщил, что объявил одного дипломата посольства РФ персоной нон грата и обязал его покинуть страну до 10 апреля.
«
"Глава МИД Латвии принял решение объявить одного дипломата посольства РФ персоной нон грата. Российский дипломат должен покинуть Латвию до конца дня 10 апреля", - говорится в сообщении на сайте латвийского МИД.
В министерстве сообщили, что временному поверенному в делах РФ в Латвии Олегу Зыкову был заявлен протест из-за того, что посольство якобы "продолжает некорректную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию государственных учреждений и органов власти латвийского государства и разжигание ненависти среди общества в Латвии".
Вид на Любляну - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Словения потребовала от российского дипломата уехать в течение недели
21 марта, 15:33
 
В миреЛатвияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала