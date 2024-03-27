https://ria.ru/20240327/diplomat-1936256477.html

МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата

МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата - РИА Новости, 27.03.2024

МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата

МИД Латвии сообщил, что объявил одного дипломата посольства РФ персоной нон грата и обязал его покинуть страну до 10 апреля. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T20:16

2024-03-27T20:16

2024-03-27T20:29

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. МИД Латвии сообщил, что объявил одного дипломата посольства РФ персоной нон грата и обязал его покинуть страну до 10 апреля. "Глава МИД Латвии принял решение объявить одного дипломата посольства РФ персоной нон грата. Российский дипломат должен покинуть Латвию до конца дня 10 апреля", - говорится в сообщении на сайте латвийского МИД.В министерстве сообщили, что временному поверенному в делах РФ в Латвии Олегу Зыкову был заявлен протест из-за того, что посольство якобы "продолжает некорректную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию государственных учреждений и органов власти латвийского государства и разжигание ненависти среди общества в Латвии".

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Наталья Макарова

в мире, латвия, россия