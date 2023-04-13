https://ria.ru/20230413/norvegiya-1865029635.html

Норвегия вышлет 15 сотрудников российского посольства

Норвегия вышлет 15 сотрудников российского посольства - РИА Новости, 13.04.2023

Норвегия вышлет 15 сотрудников российского посольства

Норвегия объявила 15 сотрудников посольства России персона нон-грата, они должны покинуть страну в ближайшее время, заявили в МИД страны. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:09

2023-04-13T13:09

2023-04-13T14:10

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Норвегия объявила 15 сотрудников посольства России персона нон-грата, они должны покинуть страну в ближайшее время, заявили в МИД страны."Правительство решило объявить персона нон-грата 15 офицеров разведки, которые работали под прикрытием дипломатов в Норвегии... Офицеры должны вскоре покинуть Норвегию", - говорится в заявлении на сайте норвежского министерства иностранных дел.Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что Осло намерен поддерживать нормальные дипломатические отношения с Москвой и что она хочет, чтобы РФ сохранила в стране дипмиссию. По её словам, решение об объявлении 15 сотрудников посольства персона нон грата было принято с целью якобы сократить "нежелательную разведывательную деятельность". МИД Норвегии также заявил, что не будет выдавать визы сотрудникам российских разведслужб.

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норвегия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

норвегия, россия, в мире