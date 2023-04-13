https://ria.ru/20230413/norvegiya-1865029635.html
Норвегия вышлет 15 сотрудников российского посольства
Норвегия вышлет 15 сотрудников российского посольства - РИА Новости, 13.04.2023
Норвегия вышлет 15 сотрудников российского посольства
Норвегия объявила 15 сотрудников посольства России персона нон-грата, они должны покинуть страну в ближайшее время, заявили в МИД страны. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:09
2023-04-13T13:09
2023-04-13T14:10
норвегия
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865033190_0:134:1600:1034_1920x0_80_0_0_539edef0d903719af2396b5ec1ef1449.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Норвегия объявила 15 сотрудников посольства России персона нон-грата, они должны покинуть страну в ближайшее время, заявили в МИД страны."Правительство решило объявить персона нон-грата 15 офицеров разведки, которые работали под прикрытием дипломатов в Норвегии... Офицеры должны вскоре покинуть Норвегию", - говорится в заявлении на сайте норвежского министерства иностранных дел.Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что Осло намерен поддерживать нормальные дипломатические отношения с Москвой и что она хочет, чтобы РФ сохранила в стране дипмиссию. По её словам, решение об объявлении 15 сотрудников посольства персона нон грата было принято с целью якобы сократить "нежелательную разведывательную деятельность". МИД Норвегии также заявил, что не будет выдавать визы сотрудникам российских разведслужб.
https://ria.ru/20230330/finlyandiya-1861795147.html
норвегия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865033190_107:0:1530:1067_1920x0_80_0_0_36cc0a11a54ea11916bb3dd1435b28b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
норвегия, россия, в мире
Норвегия вышлет 15 сотрудников российского посольства
МИД Норвегии объявил 15 сотрудников российского посольства персонами нон грата