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Норвегия вышлет 15 сотрудников российского посольства - РИА Новости, 13.04.2023
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13:09 13.04.2023 (обновлено: 14:10 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/norvegiya-1865029635.html
Норвегия вышлет 15 сотрудников российского посольства
Норвегия вышлет 15 сотрудников российского посольства - РИА Новости, 13.04.2023
Норвегия вышлет 15 сотрудников российского посольства
Норвегия объявила 15 сотрудников посольства России персона нон-грата, они должны покинуть страну в ближайшее время, заявили в МИД страны. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:09
2023-04-13T14:10
норвегия
россия
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Норвегия объявила 15 сотрудников посольства России персона нон-грата, они должны покинуть страну в ближайшее время, заявили в МИД страны."Правительство решило объявить персона нон-грата 15 офицеров разведки, которые работали под прикрытием дипломатов в Норвегии... Офицеры должны вскоре покинуть Норвегию", - говорится в заявлении на сайте норвежского министерства иностранных дел.Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что Осло намерен поддерживать нормальные дипломатические отношения с Москвой и что она хочет, чтобы РФ сохранила в стране дипмиссию. По её словам, решение об объявлении 15 сотрудников посольства персона нон грата было принято с целью якобы сократить "нежелательную разведывательную деятельность". МИД Норвегии также заявил, что не будет выдавать визы сотрудникам российских разведслужб.
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норвегия, россия, в мире
Норвегия, Россия, В мире
Норвегия вышлет 15 сотрудников российского посольства

МИД Норвегии объявил 15 сотрудников российского посольства персонами нон грата

CC BY-SA 3.0 / GAD / Здание посольства России в Осло
Здание посольства России в Осло - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
CC BY-SA 3.0 / GAD /
Здание посольства России в Осло. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Норвегия объявила 15 сотрудников посольства России персона нон-грата, они должны покинуть страну в ближайшее время, заявили в МИД страны.
"Правительство решило объявить персона нон-грата 15 офицеров разведки, которые работали под прикрытием дипломатов в Норвегии... Офицеры должны вскоре покинуть Норвегию", - говорится в заявлении на сайте норвежского министерства иностранных дел.
Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что Осло намерен поддерживать нормальные дипломатические отношения с Москвой и что она хочет, чтобы РФ сохранила в стране дипмиссию. По её словам, решение об объявлении 15 сотрудников посольства персона нон грата было принято с целью якобы сократить "нежелательную разведывательную деятельность". МИД Норвегии также заявил, что не будет выдавать визы сотрудникам российских разведслужб.
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