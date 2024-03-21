https://ria.ru/20240321/sloveniya-1934720235.html

Словения потребовала от российского дипломата уехать в течение недели

Словения потребовала от российского дипломата уехать в течение недели - РИА Новости, 21.03.2024

Словения потребовала от российского дипломата уехать в течение недели

Словения потребовала от объявленного персоной нон грата дипломата посольства РФ в Любляне покинуть страну до 28 марта, заявили в МИД республики. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:33

2024-03-21T15:33

2024-03-21T17:41

словения

россия

в мире

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934761752_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_29839ff80d47d57d69595ea1ed7a460e.jpg

БЕЛГРАД, 21 мар – РИА Новости. Словения потребовала от объявленного персоной нон грата дипломата посольства РФ в Любляне покинуть страну до 28 марта, заявили в МИД республики.Словенский МИД в четверг оповестил посольство РФ, что согласно конвенции о дипломатических отношениях признал персоной нон грата российского дипломата, который "совершал действия, несопоставимые с его дипломатическим статусом"."Российский дипломат должен покинуть Республику Словения до 28 марта 2024 года", - подчеркивается в сообщении внешнеполитического ведомства.В российском МИД ранее сообщили РИА Новости, что российская сторона ответит на высылку сотрудника посольства РФ в Словении.

https://ria.ru/20240320/moldaviya-1934551017.html

словения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

словения, россия, в мире, санкции в отношении россии