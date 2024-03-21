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Словения потребовала от российского дипломата уехать в течение недели - РИА Новости, 21.03.2024
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15:33 21.03.2024 (обновлено: 17:41 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/sloveniya-1934720235.html
Словения потребовала от российского дипломата уехать в течение недели
Словения потребовала от российского дипломата уехать в течение недели - РИА Новости, 21.03.2024
Словения потребовала от российского дипломата уехать в течение недели
Словения потребовала от объявленного персоной нон грата дипломата посольства РФ в Любляне покинуть страну до 28 марта, заявили в МИД республики. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:33
2024-03-21T17:41
словения
россия
в мире
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 21 мар – РИА Новости. Словения потребовала от объявленного персоной нон грата дипломата посольства РФ в Любляне покинуть страну до 28 марта, заявили в МИД республики.Словенский МИД в четверг оповестил посольство РФ, что согласно конвенции о дипломатических отношениях признал персоной нон грата российского дипломата, который "совершал действия, несопоставимые с его дипломатическим статусом"."Российский дипломат должен покинуть Республику Словения до 28 марта 2024 года", - подчеркивается в сообщении внешнеполитического ведомства.В российском МИД ранее сообщили РИА Новости, что российская сторона ответит на высылку сотрудника посольства РФ в Словении.
https://ria.ru/20240320/moldaviya-1934551017.html
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словения, россия, в мире, санкции в отношении россии
Словения, Россия, В мире, Санкции в отношении России
Словения потребовала от российского дипломата уехать в течение недели

МИД Словении потребовал от российского дипломата покинуть страну до 28 марта

© iStock.com / BelusВид на Любляну
Вид на Любляну - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© iStock.com / Belus
Вид на Любляну. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 мар – РИА Новости. Словения потребовала от объявленного персоной нон грата дипломата посольства РФ в Любляне покинуть страну до 28 марта, заявили в МИД республики.
Словенский МИД в четверг оповестил посольство РФ, что согласно конвенции о дипломатических отношениях признал персоной нон грата российского дипломата, который "совершал действия, несопоставимые с его дипломатическим статусом".
"Российский дипломат должен покинуть Республику Словения до 28 марта 2024 года", - подчеркивается в сообщении внешнеполитического ведомства.
В российском МИД ранее сообщили РИА Новости, что российская сторона ответит на высылку сотрудника посольства РФ в Словении.
Посольство России в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
МИД Молдавии обязал российского дипломата покинуть страну за 72 часа
20 марта, 19:02
 
СловенияРоссияВ миреСанкции в отношении России
 
 
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