https://ria.ru/20240801/mid-1963368478.html

В Молдавии сотрудника посольства России объявили персоной нон грата

В Молдавии сотрудника посольства России объявили персоной нон грата - РИА Новости, 01.08.2024

В Молдавии сотрудника посольства России объявили персоной нон грата

Один из сотрудников посольства России в Кишиневе был объявлен персоной нон грата из-за скандала о шпионаже, сообщила пресс-служба МИД Молдавии в... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:31

2024-08-01T10:31

2024-08-01T11:17

молдавия

россия

кишинев

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КИШИНЕВ, 1 авг - РИА Новости. Один из сотрудников посольства России в Кишиневе был объявлен персоной нон грата из-за скандала о шпионаже, сообщила пресс-служба МИД Молдавии в Telegram-канале.Посол РФ в Молдавии Олег Васнецов 1 августа был вызван в МИД республики в связи с обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене."Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов был вызван сегодня в МИД и получил ноту министерства о признании сотрудника Посольства Российской Федерации в Кишиневе персоной нон грата", - говорится в сообщении МИД.В министерстве отметили, что получили информацию и доказательства, "свидетельствующие о ведении на территории Молдавии российским дипломатом деятельности несовместимой с с дипломатическим статусом". В связи с этим сотрудник посольства России должен покинуть республику.

https://ria.ru/20240731/moldavija-1963092471.html

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молдавия, россия, кишинев