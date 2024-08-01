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В Молдавии сотрудника посольства России объявили персоной нон грата
В Молдавии сотрудника посольства России объявили персоной нон грата - РИА Новости, 01.08.2024
В Молдавии сотрудника посольства России объявили персоной нон грата
Один из сотрудников посольства России в Кишиневе был объявлен персоной нон грата из-за скандала о шпионаже, сообщила пресс-служба МИД Молдавии в... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:31
2024-08-01T10:31
2024-08-01T11:17
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КИШИНЕВ, 1 авг - РИА Новости. Один из сотрудников посольства России в Кишиневе был объявлен персоной нон грата из-за скандала о шпионаже, сообщила пресс-служба МИД Молдавии в Telegram-канале.Посол РФ в Молдавии Олег Васнецов 1 августа был вызван в МИД республики в связи с обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене."Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов был вызван сегодня в МИД и получил ноту министерства о признании сотрудника Посольства Российской Федерации в Кишиневе персоной нон грата", - говорится в сообщении МИД.В министерстве отметили, что получили информацию и доказательства, "свидетельствующие о ведении на территории Молдавии российским дипломатом деятельности несовместимой с с дипломатическим статусом". В связи с этим сотрудник посольства России должен покинуть республику.
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молдавия, россия, кишинев
Молдавия, Россия, Кишинев
В Молдавии сотрудника посольства России объявили персоной нон грата
МИД Молдавии объявил одного из сотрудников посольства России персоной нон грата