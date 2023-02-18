https://ria.ru/20230218/diplomaty-1852895596.html

Нидерланды ограничат число российских дипломатов в стране

Нидерланды ограничат число российских дипломатов в стране - РИА Новости, 18.02.2023

Нидерланды ограничат число российских дипломатов в стране

Нидерланды решили сократить число российских дипломатов в стране, заявил глава МИД королевства Вопке Хукстра. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T20:08

2023-02-18T20:08

2023-02-18T21:10

нидерланды

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россия

амстердам

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ПАРИЖ, 18 фев — РИА Новости. Нидерланды решили сократить число российских дипломатов в стране, заявил глава МИД королевства Вопке Хукстра.Уточняется, что покинуть страну в течение двух недель должны около десяти сотрудников посольства.Как заявил Хукстра, слова которого приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), Амстердам сделал "очень важный шаг", приняв это решение. По его словам, оно обусловлено тем, что Россия якобы "отправляет сотрудников разведки в качестве дипломатов".Кроме того, власти страны решили закрыть российское торговое представительство в Амстердаме. Хукстра также напомнил, что с понедельника в Санкт-Петербурге прекратит работу генеральное консульство Нидерландов. В дипмиссии пояснили, что причиной этому стала нехватка персонала вследствие высылки из России большого числа дипломатов.

https://ria.ru/20230127/diplomaty-1848004010.html

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нидерланды, в мире, россия, амстердам