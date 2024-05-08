https://ria.ru/20240508/vysylka-1944688892.html
МИД России пообещал ответ на высылку военного атташе из Лондона
МИД России пообещал ответ на высылку военного атташе из Лондона - РИА Новости, 08.05.2024
МИД России пообещал ответ на высылку военного атташе из Лондона
Москва даст адекватный ответ на высылку атташе РФ из Лондона, сообщила РИА новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:11
2024-05-08T15:11
2024-05-08T15:28
россия
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
великобритания
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Москва даст адекватный ответ на высылку атташе РФ из Лондона, сообщила РИА новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Даст адекватный ответ", - сказала она.Ранее Рейтер сообщил, что МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе РФ.
https://ria.ru/20240508/evropa-1944517086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, санкции в отношении россии
Россия, В мире, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Великобритания, Санкции в отношении России
МИД России пообещал ответ на высылку военного атташе из Лондона
Захарова: Россия даст адекватный ответ на высылку военного атташе из Лондона