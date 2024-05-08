https://ria.ru/20240508/vysylka-1944688892.html

МИД России пообещал ответ на высылку военного атташе из Лондона

МИД России пообещал ответ на высылку военного атташе из Лондона - РИА Новости, 08.05.2024

МИД России пообещал ответ на высылку военного атташе из Лондона

Москва даст адекватный ответ на высылку атташе РФ из Лондона, сообщила РИА новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:11

2024-05-08T15:11

2024-05-08T15:28

россия

в мире

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

великобритания

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Москва даст адекватный ответ на высылку атташе РФ из Лондона, сообщила РИА новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Даст адекватный ответ", - сказала она.Ранее Рейтер сообщил, что МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе РФ.

https://ria.ru/20240508/evropa-1944517086.html

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, санкции в отношении россии