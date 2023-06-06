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МИД пообещал ответ на намерение Финляндии выдворить сотрудников посольства - РИА Новости, 06.06.2023
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17:33 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/finlyandiya-1876537776.html
МИД пообещал ответ на намерение Финляндии выдворить сотрудников посольства
МИД пообещал ответ на намерение Финляндии выдворить сотрудников посольства - РИА Новости, 06.06.2023
МИД пообещал ответ на намерение Финляндии выдворить сотрудников посольства
Россия ответит на намерение Финляндии выдворить из страны девять человек, работавших в посольстве РФ, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:33
2023-06-06T17:33
политика
россия
финляндия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия ответит на намерение Финляндии выдворить из страны девять человек, работавших в посольстве РФ, сообщили РИА Новости в МИД РФ. "Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в министерстве. Ранее кабмин Финляндии заявил о намерении выдворить из страны девять человек, работавших в российском посольстве и якобы выполнявших разведывательные функции.
https://ria.ru/20230216/avstriya-1852447217.html
россия
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политика, россия, финляндия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Финляндия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД пообещал ответ на намерение Финляндии выдворить сотрудников посольства

МИД: Россия даст соответствующий ответ, если Финляндия вышлет сотрудников посольства

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия ответит на намерение Финляндии выдворить из страны девять человек, работавших в посольстве РФ, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в министерстве.
Ранее кабмин Финляндии заявил о намерении выдворить из страны девять человек, работавших в российском посольстве и якобы выполнявших разведывательные функции.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Четырех сотрудников посольства Австрии вышлют из России
16 февраля, 16:08
 
ПолитикаРоссияФинляндияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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