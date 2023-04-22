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Число высланных из Берлина российских дипломатов составило 20 человек - РИА Новости, 22.04.2023
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16:00 22.04.2023 (обновлено: 16:09 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/diplomaty-1867089878.html
Число высланных из Берлина российских дипломатов составило 20 человек
Число высланных из Берлина российских дипломатов составило 20 человек - РИА Новости, 22.04.2023
Число высланных из Берлина российских дипломатов составило 20 человек
МОСКВА, 22 апр - РИА новости. По данным РИА Новости, число высланных из Берлина российских дипломатов - более 20 человек. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T16:00
2023-04-22T16:09
в мире
россия
берлин (город)
германия
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МОСКВА, 22 апр - РИА новости. По данным РИА Новости, число высланных из Берлина российских дипломатов - более 20 человек. Ранее в МИД РФ РИА Новости сообщили, что Берлин принял решение об очередной массовой высылке сотрудников дипломатических представительств РФ в Германии. Москва в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке из РФ германских дипломатов.
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россия
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353
60
в мире, россия, берлин (город), германия
В мире, Россия, Берлин (город), Германия
Число высланных из Берлина российских дипломатов составило 20 человек

Число высланных из Берлина российских дипломатов составило более 20 человек

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание посольства Российской Федерации в Берлине
Здание посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Здание посольства Российской Федерации в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА новости. По данным РИА Новости, число высланных из Берлина российских дипломатов - более 20 человек.
Ранее в МИД РФ РИА Новости сообщили, что Берлин принял решение об очередной массовой высылке сотрудников дипломатических представительств РФ в Германии.
Москва в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке из РФ германских дипломатов.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2022-2023 годах
18 февраля, 23:25
 
В миреРоссияБерлин (город)Германия
 
 
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