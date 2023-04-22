https://ria.ru/20230422/diplomaty-1867089878.html
Число высланных из Берлина российских дипломатов составило 20 человек
Число высланных из Берлина российских дипломатов составило 20 человек - РИА Новости, 22.04.2023
Число высланных из Берлина российских дипломатов составило 20 человек
МОСКВА, 22 апр - РИА новости. По данным РИА Новости, число высланных из Берлина российских дипломатов - более 20 человек. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T16:00
2023-04-22T16:00
2023-04-22T16:09
в мире
россия
берлин (город)
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156195/55/1561955590_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_726f064605fed199d47261bd36d268d8.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА новости. По данным РИА Новости, число высланных из Берлина российских дипломатов - более 20 человек. Ранее в МИД РФ РИА Новости сообщили, что Берлин принял решение об очередной массовой высылке сотрудников дипломатических представительств РФ в Германии. Москва в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке из РФ германских дипломатов.
https://ria.ru/20230218/vysylka-1852911166.html
россия
берлин (город)
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156195/55/1561955590_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_20cdf0bafaabe00d6913c170cb70bb9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, берлин (город), германия
В мире, Россия, Берлин (город), Германия
Число высланных из Берлина российских дипломатов составило 20 человек
Число высланных из Берлина российских дипломатов составило более 20 человек