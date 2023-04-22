https://ria.ru/20230422/diplomaty-1867089878.html

Число высланных из Берлина российских дипломатов составило 20 человек

Число высланных из Берлина российских дипломатов составило 20 человек - РИА Новости, 22.04.2023

Число высланных из Берлина российских дипломатов составило 20 человек

МОСКВА, 22 апр - РИА новости. По данным РИА Новости, число высланных из Берлина российских дипломатов - более 20 человек. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T16:00

2023-04-22T16:00

2023-04-22T16:09

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германия

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МОСКВА, 22 апр - РИА новости. По данным РИА Новости, число высланных из Берлина российских дипломатов - более 20 человек. Ранее в МИД РФ РИА Новости сообщили, что Берлин принял решение об очередной массовой высылке сотрудников дипломатических представительств РФ в Германии. Москва в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке из РФ германских дипломатов.

https://ria.ru/20230218/vysylka-1852911166.html

россия

берлин (город)

германия

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в мире, россия, берлин (город), германия