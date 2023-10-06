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МИД России подтвердил высылку из США двух дипломатов - РИА Новости, 06.10.2023
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20:35 06.10.2023 (обновлено: 20:46 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/vysylka-1901068645.html
МИД России подтвердил высылку из США двух дипломатов
МИД России подтвердил высылку из США двух дипломатов - РИА Новости, 06.10.2023
МИД России подтвердил высылку из США двух дипломатов
Источник в МИД России подтвердил РИА Новости высылку из США российских дипломатов и назвал ее безосновательной, по его словам, российская сторона сторона не... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T20:35
2023-10-06T20:46
россия
сша
в мире
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Источник в МИД России подтвердил РИА Новости высылку из США российских дипломатов и назвал ее безосновательной, по его словам, российская сторона сторона не заинтересована в эскалации, но в случае продолжения враждебных действий, ответит жестко и решительно."Американская сторона продолжает дурную традицию "сливов" в СМИ вопреки собственным же уверениям, что не будет публичить те или иные предпринимаемые акции", - сказал собеседник агентства."Можем подтвердить, что Вашингтон безосновательно выслал российских дипломатов, используя в качестве предлога объявление "персона нон грата" двух американских дипломатов, занимавшихся шпионской деятельностью и пойманных с поличным", - добавил он. По его словам, "мы не заинтересованы в эскалации, но в случае продолжения подобных враждебных действий, как всегда, ответим жестко и решительно".Ранее РИА Новости сообщили в госдепе, что США объявили двух российских дипломатов персонами нон грата. Такое решение принято в ответ на аналогичный шаг Москвы.В сентябре российский МИД объявил о высылке американских дипломатов Силлина и Бернстайна. ФСБ сообщала, что по их заданию экс-сотрудник генконсульства во Владивостоке собирал информацию об СВО.
https://ria.ru/20231004/amerika-1900272112.html
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россия, сша, в мире, вашингтон (штат), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, США, В мире, Вашингтон (штат), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МИД России подтвердил высылку из США двух дипломатов

МИД России подтвердил высылку из США двух дипломатов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министерство иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Источник в МИД России подтвердил РИА Новости высылку из США российских дипломатов и назвал ее безосновательной, по его словам, российская сторона сторона не заинтересована в эскалации, но в случае продолжения враждебных действий, ответит жестко и решительно.
"Американская сторона продолжает дурную традицию "сливов" в СМИ вопреки собственным же уверениям, что не будет публичить те или иные предпринимаемые акции", - сказал собеседник агентства.
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"Можем подтвердить, что Вашингтон безосновательно выслал российских дипломатов, используя в качестве предлога объявление "персона нон грата" двух американских дипломатов, занимавшихся шпионской деятельностью и пойманных с поличным", - добавил он. По его словам, "мы не заинтересованы в эскалации, но в случае продолжения подобных враждебных действий, как всегда, ответим жестко и решительно".
Ранее РИА Новости сообщили в госдепе, что США объявили двух российских дипломатов персонами нон грата. Такое решение принято в ответ на аналогичный шаг Москвы.
В сентябре российский МИД объявил о высылке американских дипломатов Силлина и Бернстайна. ФСБ сообщала, что по их заданию экс-сотрудник генконсульства во Владивостоке собирал информацию об СВО.
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