https://ria.ru/20231006/vysylka-1901068645.html

МИД России подтвердил высылку из США двух дипломатов

МИД России подтвердил высылку из США двух дипломатов - РИА Новости, 06.10.2023

МИД России подтвердил высылку из США двух дипломатов

Источник в МИД России подтвердил РИА Новости высылку из США российских дипломатов и назвал ее безосновательной, по его словам, российская сторона сторона не... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T20:35

2023-10-06T20:35

2023-10-06T20:46

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сша

в мире

вашингтон (штат)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Источник в МИД России подтвердил РИА Новости высылку из США российских дипломатов и назвал ее безосновательной, по его словам, российская сторона сторона не заинтересована в эскалации, но в случае продолжения враждебных действий, ответит жестко и решительно."Американская сторона продолжает дурную традицию "сливов" в СМИ вопреки собственным же уверениям, что не будет публичить те или иные предпринимаемые акции", - сказал собеседник агентства."Можем подтвердить, что Вашингтон безосновательно выслал российских дипломатов, используя в качестве предлога объявление "персона нон грата" двух американских дипломатов, занимавшихся шпионской деятельностью и пойманных с поличным", - добавил он. По его словам, "мы не заинтересованы в эскалации, но в случае продолжения подобных враждебных действий, как всегда, ответим жестко и решительно".Ранее РИА Новости сообщили в госдепе, что США объявили двух российских дипломатов персонами нон грата. Такое решение принято в ответ на аналогичный шаг Москвы.В сентябре российский МИД объявил о высылке американских дипломатов Силлина и Бернстайна. ФСБ сообщала, что по их заданию экс-сотрудник генконсульства во Владивостоке собирал информацию об СВО.

https://ria.ru/20231004/amerika-1900272112.html

https://ria.ru/20231003/sanktsii-1900066444.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, сша, в мире, вашингтон (штат), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)