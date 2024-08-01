https://ria.ru/20240801/rossija-1963374270.html

Россия ответит на высылку помощника военного атташе посольства в Молдавии

Россия ответит на высылку помощника военного атташе посольства в Молдавии - РИА Новости, 01.08.2024

Россия ответит на высылку помощника военного атташе посольства в Молдавии

Москва ответит на высылку помощника военного атташе посольства России в Молдавии, заявили РИА Новости в российском МИД. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:56

2024-08-01T10:56

2024-08-01T12:43

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Москва ответит на высылку помощника военного атташе посольства России в Молдавии, заявили РИА Новости в российском МИД. "Россия даст соответствующий ответ", — сказали в ведомстве.Ранее сегодня посла в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии и объявили одного из сотрудников посольства персоной нон грата.Как подчеркнул глава дипмиссии, решение властей республики "не способствует духу нормального взаимопонимания и сотрудничества", к которому призывает Москва. Он также выразил недоумение в связи с тем, что решение о высылке дипломата было принято до завершения следствия по делу о предполагаемом шпионаже.Служба информации и безопасности Молдавии вместе с прокуратурой по борьбе с преступностью и особым делам 31 июля провели обыски в здании парламента. Генпрокуратура республики сообщила о задержании на 72 часа сотрудника парламента и представителя пограничной полиции, которых обвинили в государственной измене. Молдавские СМИ написали, что один из подозреваемых — глава юридического отдела парламента Ион Крянгэ. Согласно публикациям, он якобы передавал секретные сведения сотрудникам посольства России.Дипмиссия отвергла обвинения в причастности своих сотрудников к шпионажу. В заявлении посольства говорится, что это очередное проявление искусственно нагнетаемых антироссийских настроений в Молдавии. Подчеркивается, что нынешние "вбросы" о якобы шпионской деятельности российских дипломатов связаны с предвыборными процессами в республике.Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в Молдавии в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что республика при нынешнем руководстве стремится стать недружественной страной для России. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не мешать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей. Как подчеркнули в российском МИД, Москва не испытывает удовольствия от того, что Запад использует Молдавию в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240726/moldavija-1962169464.html

https://ria.ru/20240728/evrosojuz-1962550261.html

https://ria.ru/20240729/pridnestrove-1962612057.html

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россия, москва, молдавия, политика