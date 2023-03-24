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Эстония объявила еще одного российского дипломата персоной нон грата - РИА Новости, 24.03.2023
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12:28 24.03.2023 (обновлено: 13:38 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/estoniya-1860342223.html
Эстония объявила еще одного российского дипломата персоной нон грата
Эстония объявила еще одного российского дипломата персоной нон грата - РИА Новости, 24.03.2023
Эстония объявила еще одного российского дипломата персоной нон грата
Эстония объявила российского дипломата персона нон грата, он должен покинуть страну к 29 марта, говорится в заявлении МИД республики. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:28
2023-03-24T13:38
эстония
в мире
россия
таллин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Эстония объявила российского дипломата персона нон грата, он должен покинуть страну к 29 марта, говорится в заявлении МИД республики."Сегодня, 24 марта, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного российского посольства и представило дипломатическую ноту об объявлении дипломатического сотрудника посольства персона нон грата", — объявили в ведомстве.Как уточняется, деятельность россиянина в Таллине сочли противоречащей Венской конвенции — его обвинили в "подрыве безопасности и конституционного порядка путем распространения пропаганды".В российском МИД анонсировали "соответствующий ответ". В аналогичных случаях ведомство, как правило, действует симметрично.В январе Москва объявила о решении понизить уровень дипломатических отношений с Таллином до временного поверенного в делах. В российском МИД называют Эстонию среди "наиболее враждебных по отношению к России государств" с "русофобией, возведенной в ранг официальной доктрины".
https://ria.ru/20230202/avstriya-1849163123.html
https://ria.ru/20230218/vysylka-1852911166.html
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эстония, в мире, россия, таллин, санкции в отношении россии
Эстония, В мире, Россия, Таллин, Санкции в отношении России
Эстония объявила еще одного российского дипломата персоной нон грата

МИД Эстонии обязал еще одного российского дипломата покинуть страну до 29 марта

© Фото : Посольство России в Эстонии в FacebookЗдание посольства России в Эстонии
Здание посольства России в Эстонии - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : Посольство России в Эстонии в Facebook
Здание посольства России в Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Эстония объявила российского дипломата персона нон грата, он должен покинуть страну к 29 марта, говорится в заявлении МИД республики.
"Сегодня, 24 марта, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного российского посольства и представило дипломатическую ноту об объявлении дипломатического сотрудника посольства персона нон грата", — объявили в ведомстве.
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Как уточняется, деятельность россиянина в Таллине сочли противоречащей Венской конвенции — его обвинили в "подрыве безопасности и конституционного порядка путем распространения пропаганды".
В российском МИД анонсировали "соответствующий ответ". В аналогичных случаях ведомство, как правило, действует симметрично.
В январе Москва объявила о решении понизить уровень дипломатических отношений с Таллином до временного поверенного в делах. В российском МИД называют Эстонию среди "наиболее враждебных по отношению к России государств" с "русофобией, возведенной в ранг официальной доктрины".
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