https://ria.ru/20230324/estoniya-1860342223.html
Эстония объявила еще одного российского дипломата персоной нон грата
Эстония объявила еще одного российского дипломата персоной нон грата - РИА Новости, 24.03.2023
Эстония объявила еще одного российского дипломата персоной нон грата
Эстония объявила российского дипломата персона нон грата, он должен покинуть страну к 29 марта, говорится в заявлении МИД республики. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:28
2023-03-24T12:28
2023-03-24T13:38
эстония
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Эстония объявила российского дипломата персона нон грата, он должен покинуть страну к 29 марта, говорится в заявлении МИД республики."Сегодня, 24 марта, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного российского посольства и представило дипломатическую ноту об объявлении дипломатического сотрудника посольства персона нон грата", — объявили в ведомстве.Как уточняется, деятельность россиянина в Таллине сочли противоречащей Венской конвенции — его обвинили в "подрыве безопасности и конституционного порядка путем распространения пропаганды".В российском МИД анонсировали "соответствующий ответ". В аналогичных случаях ведомство, как правило, действует симметрично.В январе Москва объявила о решении понизить уровень дипломатических отношений с Таллином до временного поверенного в делах. В российском МИД называют Эстонию среди "наиболее враждебных по отношению к России государств" с "русофобией, возведенной в ранг официальной доктрины".
https://ria.ru/20230202/avstriya-1849163123.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, в мире, россия, таллин, санкции в отношении россии
Эстония, В мире, Россия, Таллин, Санкции в отношении России
Эстония объявила еще одного российского дипломата персоной нон грата
МИД Эстонии обязал еще одного российского дипломата покинуть страну до 29 марта
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Эстония объявила российского дипломата персона нон грата, он должен покинуть страну к 29 марта, говорится в заявлении МИД республики.
"Сегодня, 24 марта, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного российского посольства и представило дипломатическую ноту об объявлении дипломатического сотрудника посольства персона нон грата", — объявили в ведомстве.
Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата
Как уточняется, деятельность россиянина в Таллине
сочли противоречащей Венской конвенции — его обвинили в "подрыве безопасности и конституционного порядка путем распространения пропаганды".
В российском МИД анонсировали "соответствующий ответ". В аналогичных случаях ведомство, как правило, действует симметрично.
В январе Москва
объявила о решении понизить уровень дипломатических отношений с Таллином до временного поверенного в делах. В российском МИД называют Эстонию среди "наиболее враждебных по отношению к России
государств" с "русофобией, возведенной в ранг официальной доктрины".
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