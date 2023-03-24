https://ria.ru/20230324/estoniya-1860342223.html

Эстония объявила еще одного российского дипломата персоной нон грата

Эстония объявила еще одного российского дипломата персоной нон грата - РИА Новости, 24.03.2023

Эстония объявила еще одного российского дипломата персоной нон грата

Эстония объявила российского дипломата персона нон грата, он должен покинуть страну к 29 марта, говорится в заявлении МИД республики. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:28

2023-03-24T12:28

2023-03-24T13:38

эстония

в мире

россия

таллин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Эстония объявила российского дипломата персона нон грата, он должен покинуть страну к 29 марта, говорится в заявлении МИД республики."Сегодня, 24 марта, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного российского посольства и представило дипломатическую ноту об объявлении дипломатического сотрудника посольства персона нон грата", — объявили в ведомстве.Как уточняется, деятельность россиянина в Таллине сочли противоречащей Венской конвенции — его обвинили в "подрыве безопасности и конституционного порядка путем распространения пропаганды".В российском МИД анонсировали "соответствующий ответ". В аналогичных случаях ведомство, как правило, действует симметрично.В январе Москва объявила о решении понизить уровень дипломатических отношений с Таллином до временного поверенного в делах. В российском МИД называют Эстонию среди "наиболее враждебных по отношению к России государств" с "русофобией, возведенной в ранг официальной доктрины".

https://ria.ru/20230202/avstriya-1849163123.html

https://ria.ru/20230218/vysylka-1852911166.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

эстония, в мире, россия, таллин, санкции в отношении россии