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Молдавия объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата
Молдавия объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата - РИА Новости, 19.04.2023
Молдавия объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата
Кишинев объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства, сообщил пресс-секретарь МИД и европейской интеграции Молдавии Филип Кожокару. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:13
2023-04-19T17:13
2023-04-19T18:12
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рустам минниханов
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КИШИНЕВ, 19 апр — РИА Новости. Кишинев объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства, сообщил пресс-секретарь МИД и европейской интеграции Молдавии Филип Кожокару.Сегодня для ознакомления с этим решением в министерство прибыл посол России в Молдавии Олег Васнецов. Как утверждает глава пресс-службы правительства страны Даниил Водэ, сотрудники российской дипмиссии якобы вели себя неподобающе в столичном аэропорту, когда главе Татарстана Рустаму Минниханову отказали во въезде в республику.МИД России уже заявил, что Москва ответит на решение Кишинева.Минниханов должен был принять участие в международном конгрессе народной дипломатии "Дружба народов" в Гагаузии. Глава Татарстана уточнил, что в понедельник его и директора промышленного и инвестиционного холдинга "Ак-Барс" Ивана Егорова объявили нежелательными персонами. При этом пограничная полиция Молдавии отрицает этот факт.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала действия Молдавии крайне недружественным шагом. Москва призывала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
https://ria.ru/20230419/zapret-1866412491.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, рустам минниханов, мария захарова
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Рустам Минниханов, Мария Захарова
Молдавия объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата
МИД Молдавии объявил о выдворении сотрудника посольства России после инцидента в аэропорту