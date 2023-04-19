https://ria.ru/20230419/diplomat-1866403750.html

Молдавия объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата

Молдавия объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата - РИА Новости, 19.04.2023

Молдавия объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата

Кишинев объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства, сообщил пресс-секретарь МИД и европейской интеграции Молдавии Филип Кожокару. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:13

2023-04-19T17:13

2023-04-19T18:12

в мире

молдавия

россия

кишинев

рустам минниханов

мария захарова

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КИШИНЕВ, 19 апр — РИА Новости. Кишинев объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства, сообщил пресс-секретарь МИД и европейской интеграции Молдавии Филип Кожокару.Сегодня для ознакомления с этим решением в министерство прибыл посол России в Молдавии Олег Васнецов. Как утверждает глава пресс-службы правительства страны Даниил Водэ, сотрудники российской дипмиссии якобы вели себя неподобающе в столичном аэропорту, когда главе Татарстана Рустаму Минниханову отказали во въезде в республику.МИД России уже заявил, что Москва ответит на решение Кишинева.Минниханов должен был принять участие в международном конгрессе народной дипломатии "Дружба народов" в Гагаузии. Глава Татарстана уточнил, что в понедельник его и директора промышленного и инвестиционного холдинга "Ак-Барс" Ивана Егорова объявили нежелательными персонами. При этом пограничная полиция Молдавии отрицает этот факт.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала действия Молдавии крайне недружественным шагом. Москва призывала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.

https://ria.ru/20230419/zapret-1866412491.html

https://ria.ru/20230218/vysylka-1852911166.html

молдавия

россия

кишинев

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в мире, молдавия, россия, кишинев, рустам минниханов, мария захарова