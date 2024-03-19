https://ria.ru/20240319/diplomat-1934205933.html

Эстония вышлет из страны российского дипломата

Эстония вышлет из страны российского дипломата - РИА Новости, 19.03.2024

Эстония вышлет из страны российского дипломата

Министерство иностранных дел Эстонии во вторник вызвало временного поверенного в делах РФ в Таллине и вручило ему ноту о том, что один из сотрудников дипмиссии... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:41

2024-03-19T12:41

2024-03-19T12:56

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии во вторник вызвало временного поверенного в делах РФ в Таллине и вручило ему ноту о том, что один из сотрудников дипмиссии объявлен персоной нон грата."МИД вызвал временного поверенного в делах РФ в Эстонии и вручил ему ноту о том, что сотрудник российского посольства, имеющий дипломатический статус, объявлен персоной нон грата. МИД проинформировал представителя посольства России, что Эстония не намерена терпеть действия России против независимости и суверенитета... и считает необходимым заявить об этом очень четко", - сообщает сообщила пресс-служба эстонского МИД.

https://ria.ru/20240317/estoniya-1933583965.html

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Варвара Скокшина

в мире, эстония, россия