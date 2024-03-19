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Эстония вышлет из страны российского дипломата - РИА Новости, 19.03.2024
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12:41 19.03.2024 (обновлено: 12:56 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/diplomat-1934205933.html
Эстония вышлет из страны российского дипломата
Эстония вышлет из страны российского дипломата - РИА Новости, 19.03.2024
Эстония вышлет из страны российского дипломата
Министерство иностранных дел Эстонии во вторник вызвало временного поверенного в делах РФ в Таллине и вручило ему ноту о том, что один из сотрудников дипмиссии... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:41
2024-03-19T12:56
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии во вторник вызвало временного поверенного в делах РФ в Таллине и вручило ему ноту о том, что один из сотрудников дипмиссии объявлен персоной нон грата."МИД вызвал временного поверенного в делах РФ в Эстонии и вручил ему ноту о том, что сотрудник российского посольства, имеющий дипломатический статус, объявлен персоной нон грата. МИД проинформировал представителя посольства России, что Эстония не намерена терпеть действия России против независимости и суверенитета... и считает необходимым заявить об этом очень четко", - сообщает сообщила пресс-служба эстонского МИД.
https://ria.ru/20240317/estoniya-1933583965.html
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в мире, эстония, россия
В мире, Эстония, Россия
Эстония вышлет из страны российского дипломата

МИД Эстонии заявил о высылке российского дипломата

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль посольства Эстонии
Автомобиль посольства Эстонии - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль посольства Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 19 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии во вторник вызвало временного поверенного в делах РФ в Таллине и вручило ему ноту о том, что один из сотрудников дипмиссии объявлен персоной нон грата.
"МИД вызвал временного поверенного в делах РФ в Эстонии и вручил ему ноту о том, что сотрудник российского посольства, имеющий дипломатический статус, объявлен персоной нон грата. МИД проинформировал представителя посольства России, что Эстония не намерена терпеть действия России против независимости и суверенитета... и считает необходимым заявить об этом очень четко", - сообщает сообщила пресс-служба эстонского МИД.
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