https://ria.ru/20240313/avstriya-1932820416.html

МИД Австрии анонсировал высылку двух российских дипломатов

МИД Австрии анонсировал высылку двух российских дипломатов - РИА Новости, 13.03.2024

МИД Австрии анонсировал высылку двух российских дипломатов

МИД Австрии в начале недели уведомил двух дипломатов из российского посольства, что они будут высланы "в связи с несоответствием их дипломатическому статусу",... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T20:45

2024-03-13T20:45

2024-03-13T20:56

австрия

россия

в мире

вена

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151451/95/1514519592_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_5151788485d6f5e6e84f16d81316eb3f.jpg

ВЕНА, 13 мар - РИА Новости. МИД Австрии в начале недели уведомил двух дипломатов из российского посольства, что они будут высланы "в связи с несоответствием их дипломатическому статусу", сообщила австрийская газета die Presse."После высылки четырех дипломатов из российского посольства в Вене в прошлом году министерство иностранных дел Австрии "в начале недели" уведомило еще двух дипломатов из российского посольства о том, что они будут высланы "в связи с несоответствием их дипломатическому статусу", - сообщила газета со ссылкой на данные МИД республики.Уточняется, что российские дипломаты должны быть высланы до следующего вторника.

https://ria.ru/20230608/vysylka-1877028252.html

австрия

россия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

австрия, россия, в мире, вена