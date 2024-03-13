https://ria.ru/20240313/avstriya-1932820416.html
МИД Австрии анонсировал высылку двух российских дипломатов
МИД Австрии анонсировал высылку двух российских дипломатов - РИА Новости, 13.03.2024
МИД Австрии анонсировал высылку двух российских дипломатов
МИД Австрии в начале недели уведомил двух дипломатов из российского посольства, что они будут высланы "в связи с несоответствием их дипломатическому статусу",... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T20:45
2024-03-13T20:45
2024-03-13T20:56
австрия
россия
в мире
вена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151451/95/1514519592_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_5151788485d6f5e6e84f16d81316eb3f.jpg
ВЕНА, 13 мар - РИА Новости. МИД Австрии в начале недели уведомил двух дипломатов из российского посольства, что они будут высланы "в связи с несоответствием их дипломатическому статусу", сообщила австрийская газета die Presse."После высылки четырех дипломатов из российского посольства в Вене в прошлом году министерство иностранных дел Австрии "в начале недели" уведомило еще двух дипломатов из российского посольства о том, что они будут высланы "в связи с несоответствием их дипломатическому статусу", - сообщила газета со ссылкой на данные МИД республики.Уточняется, что российские дипломаты должны быть высланы до следующего вторника.
https://ria.ru/20230608/vysylka-1877028252.html
австрия
россия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151451/95/1514519592_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_ffb27fc38fbb4064251bf8829ad96b12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австрия, россия, в мире, вена
Австрия, Россия, В мире, Вена
МИД Австрии анонсировал высылку двух российских дипломатов
МИД Австрии предупредил двух российских дипломатов о высылке до вторника