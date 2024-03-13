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МИД Австрии анонсировал высылку двух российских дипломатов - РИА Новости, 13.03.2024
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20:45 13.03.2024 (обновлено: 20:56 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/avstriya-1932820416.html
МИД Австрии анонсировал высылку двух российских дипломатов
МИД Австрии анонсировал высылку двух российских дипломатов - РИА Новости, 13.03.2024
МИД Австрии анонсировал высылку двух российских дипломатов
МИД Австрии в начале недели уведомил двух дипломатов из российского посольства, что они будут высланы "в связи с несоответствием их дипломатическому статусу",... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T20:45
2024-03-13T20:56
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ВЕНА, 13 мар - РИА Новости. МИД Австрии в начале недели уведомил двух дипломатов из российского посольства, что они будут высланы "в связи с несоответствием их дипломатическому статусу", сообщила австрийская газета die Presse."После высылки четырех дипломатов из российского посольства в Вене в прошлом году министерство иностранных дел Австрии "в начале недели" уведомило еще двух дипломатов из российского посольства о том, что они будут высланы "в связи с несоответствием их дипломатическому статусу", - сообщила газета со ссылкой на данные МИД республики.Уточняется, что российские дипломаты должны быть высланы до следующего вторника.
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австрия, россия, в мире, вена
Австрия, Россия, В мире, Вена
МИД Австрии анонсировал высылку двух российских дипломатов

МИД Австрии предупредил двух российских дипломатов о высылке до вторника

CC BY 2.0 / Christine Webster / WienВена
Вена - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
CC BY 2.0 / Christine Webster / Wien
Вена. Архивное фото
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ВЕНА, 13 мар - РИА Новости. МИД Австрии в начале недели уведомил двух дипломатов из российского посольства, что они будут высланы "в связи с несоответствием их дипломатическому статусу", сообщила австрийская газета die Presse.
"После высылки четырех дипломатов из российского посольства в Вене в прошлом году министерство иностранных дел Австрии "в начале недели" уведомило еще двух дипломатов из российского посольства о том, что они будут высланы "в связи с несоответствием их дипломатическому статусу", - сообщила газета со ссылкой на данные МИД республики.
Уточняется, что российские дипломаты должны быть высланы до следующего вторника.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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