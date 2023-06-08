https://ria.ru/20230608/rumyniya-1877015720.html
Румыния потребовала более чем вполовину сократить штат посольства России
Румыния потребовала более чем вполовину сократить штат посольства России - РИА Новости, 08.06.2023
Румыния потребовала более чем вполовину сократить штат посольства России
Более 50 сотрудников российского посольства должны будут покинуть Румынию в течение 30 дней, заявила пресс-служба румынского МИД. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:30
2023-06-08T16:30
2023-06-08T20:04
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КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Более 50 сотрудников российского посольства должны будут покинуть Румынию в течение 30 дней, заявила пресс-служба румынского МИД. "Министерство иностранных дел сообщает, что по просьбе министра иностранных дел Богдана Ауреску посол Российской Федерации в Бухаресте был проинформирован сегодня, 8 июня 2023 года, о решении румынских властей о сокращении дипломатического и технико-административного персонала представительства Российской Федерации в Румынии путем ограничения его численности до уровня, близкого к численности дипломатического и технико-административного персонала представительства Румынии в Российской Федерации", — говорится в релизе.Таким образом, Россия должна сократить 51 сотрудника: 21 дипломата и 30 работников технико-административного персонала. Фактически в посольстве должны остаться 11 дипломатов и 29 человек персонала. В румынском МИД отметили, что это решение отражает нынешний уровень двусторонних отношений. Кто именно должен покинуть Бухарест, власти России могут определить сами, если они этого не сделают, МИД отзовет аккредитации у некоторых работников диппредставительства, добавили в ведомстве.В российском МИД на это заявили, что Москва даст соответствующий ответ.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, румыния, россия
Румыния потребовала более чем вполовину сократить штат посольства России
МИД Румынии потребовал сократить штат посольства России на 51 человека
КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости.
Более 50 сотрудников российского посольства должны будут покинуть Румынию в течение 30 дней, заявила пресс-служба
румынского МИД.
«
"Министерство иностранных дел сообщает, что по просьбе министра иностранных дел Богдана Ауреску посол Российской Федерации в Бухаресте был проинформирован сегодня, 8 июня 2023 года, о решении румынских властей о сокращении дипломатического и технико-административного персонала представительства Российской Федерации в Румынии путем ограничения его численности до уровня, близкого к численности дипломатического и технико-административного персонала представительства Румынии в Российской Федерации", — говорится в релизе.
Таким образом, Россия должна сократить 51 сотрудника: 21 дипломата и 30 работников технико-административного персонала. Фактически в посольстве должны остаться 11 дипломатов и 29 человек персонала.
В румынском МИД отметили, что это решение отражает нынешний уровень двусторонних отношений. Кто именно должен покинуть Бухарест, власти России могут определить сами, если они этого не сделают, МИД отзовет аккредитации у некоторых работников диппредставительства, добавили в ведомстве.
В российском МИД на это заявили, что Москва даст соответствующий ответ.
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