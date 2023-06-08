https://ria.ru/20230608/rumyniya-1877015720.html

Румыния потребовала более чем вполовину сократить штат посольства России

Румыния потребовала более чем вполовину сократить штат посольства России - РИА Новости, 08.06.2023

Румыния потребовала более чем вполовину сократить штат посольства России

Более 50 сотрудников российского посольства должны будут покинуть Румынию в течение 30 дней, заявила пресс-служба румынского МИД. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T16:30

2023-06-08T16:30

2023-06-08T20:04

в мире

румыния

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877080043_0:233:2964:1900_1920x0_80_0_0_e7ccf8f7a7cf9c8ba9dcd44f7c511d58.jpg

КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Более 50 сотрудников российского посольства должны будут покинуть Румынию в течение 30 дней, заявила пресс-служба румынского МИД. "Министерство иностранных дел сообщает, что по просьбе министра иностранных дел Богдана Ауреску посол Российской Федерации в Бухаресте был проинформирован сегодня, 8 июня 2023 года, о решении румынских властей о сокращении дипломатического и технико-административного персонала представительства Российской Федерации в Румынии путем ограничения его численности до уровня, близкого к численности дипломатического и технико-административного персонала представительства Румынии в Российской Федерации", — говорится в релизе.Таким образом, Россия должна сократить 51 сотрудника: 21 дипломата и 30 работников технико-административного персонала. Фактически в посольстве должны остаться 11 дипломатов и 29 человек персонала. В румынском МИД отметили, что это решение отражает нынешний уровень двусторонних отношений. Кто именно должен покинуть Бухарест, власти России могут определить сами, если они этого не сделают, МИД отзовет аккредитации у некоторых работников диппредставительства, добавили в ведомстве.В российском МИД на это заявили, что Москва даст соответствующий ответ.

https://ria.ru/20230608/vysylka-1877028252.html

румыния

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, россия