Рейтинг@Mail.ru
Берлин назвал цель высылки российских дипломатов - РИА Новости, 22.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 22.04.2023 (обновлено: 21:49 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/diplomatiya-1867126802.html
Берлин назвал цель высылки российских дипломатов
Берлин назвал цель высылки российских дипломатов - РИА Новости, 22.04.2023
Берлин назвал цель высылки российских дипломатов
Немецкий телеканал n-tv со ссылкой на информацию МИД ФРГ утверждает, что решение о высылке российских дипломатов из Германии было принято, чтобы сократить... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T21:11
2023-04-22T21:49
в мире
германия
россия
москва
мария захарова
анналена бербок
bild
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/20/1517352013_0:65:2931:1714_1920x0_80_0_0_30ab908066c145bd32045f94668d5ae4.jpg
БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Немецкий телеканал n-tv со ссылкой на информацию МИД ФРГ утверждает, что решение о высылке российских дипломатов из Германии было принято, чтобы сократить "присутствие спецслужб" на территории страны. Ранее в МИД РФ РИА Новости сообщали, что Берлин принял решение об очередной массовой высылке сотрудников дипломатических представительств РФ в Германии. Москва в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке из РФ германских дипломатов. Отмечается, что министерство иностранных дел Германии заявило телеканалу, что целью высылки российских дипломатов является сокращение "присутствия разведки" на территории страны. "Сегодняшний отъезд сотрудников российского посольства связан именно с этим", - приводятся в сообщении слова представителя МИД ФРГ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу заявила РИА Новости, что из России высылают более 20 немецких дипломатов. По данным РИА Новости, Германия со своей стороны выслала свыше 20 российских дипломатов. При этом немецкий таблоид Bild утверждает, что Москву покинут свыше 30 из примерно 90 работающих в РФ немецких дипломатов. В марте в российском внешнеполитическом ведомстве говорили о "нездоровых шагах Берлина" и отмечали, что у министра иностранных дел Германии Анналены Бербок "шпиономания".
https://ria.ru/20230218/vysylka-1852911166.html
германия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/20/1517352013_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_b01047f3e096ce5b1ab9199db1e83ead.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, москва, мария захарова, анналена бербок, bild
В мире, Германия, Россия, Москва, Мария Захарова, Анналена Бербок, Bild
Берлин назвал цель высылки российских дипломатов

N-tv: ФРГ объяснила высылку российских дипломатов целью сократить присутствие спецслужб

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание посольства Российской Федерации в Берлине
Здание посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Здание посольства Российской Федерации в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Немецкий телеканал n-tv со ссылкой на информацию МИД ФРГ утверждает, что решение о высылке российских дипломатов из Германии было принято, чтобы сократить "присутствие спецслужб" на территории страны.
Ранее в МИД РФ РИА Новости сообщали, что Берлин принял решение об очередной массовой высылке сотрудников дипломатических представительств РФ в Германии. Москва в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке из РФ германских дипломатов.
Отмечается, что министерство иностранных дел Германии заявило телеканалу, что целью высылки российских дипломатов является сокращение "присутствия разведки" на территории страны.
"Сегодняшний отъезд сотрудников российского посольства связан именно с этим", - приводятся в сообщении слова представителя МИД ФРГ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу заявила РИА Новости, что из России высылают более 20 немецких дипломатов. По данным РИА Новости, Германия со своей стороны выслала свыше 20 российских дипломатов. При этом немецкий таблоид Bild утверждает, что Москву покинут свыше 30 из примерно 90 работающих в РФ немецких дипломатов.
В марте в российском внешнеполитическом ведомстве говорили о "нездоровых шагах Берлина" и отмечали, что у министра иностранных дел Германии Анналены Бербок "шпиономания".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2022-2023 годах
18 февраля, 23:25
 
В миреГерманияРоссияМоскваМария ЗахароваАнналена БербокBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала