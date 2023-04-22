https://ria.ru/20230422/diplomatiya-1867126802.html

Берлин назвал цель высылки российских дипломатов

Берлин назвал цель высылки российских дипломатов - РИА Новости, 22.04.2023

Берлин назвал цель высылки российских дипломатов

Немецкий телеканал n-tv со ссылкой на информацию МИД ФРГ утверждает, что решение о высылке российских дипломатов из Германии было принято, чтобы сократить... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T21:11

2023-04-22T21:11

2023-04-22T21:49

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БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Немецкий телеканал n-tv со ссылкой на информацию МИД ФРГ утверждает, что решение о высылке российских дипломатов из Германии было принято, чтобы сократить "присутствие спецслужб" на территории страны. Ранее в МИД РФ РИА Новости сообщали, что Берлин принял решение об очередной массовой высылке сотрудников дипломатических представительств РФ в Германии. Москва в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке из РФ германских дипломатов. Отмечается, что министерство иностранных дел Германии заявило телеканалу, что целью высылки российских дипломатов является сокращение "присутствия разведки" на территории страны. "Сегодняшний отъезд сотрудников российского посольства связан именно с этим", - приводятся в сообщении слова представителя МИД ФРГ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу заявила РИА Новости, что из России высылают более 20 немецких дипломатов. По данным РИА Новости, Германия со своей стороны выслала свыше 20 российских дипломатов. При этом немецкий таблоид Bild утверждает, что Москву покинут свыше 30 из примерно 90 работающих в РФ немецких дипломатов. В марте в российском внешнеполитическом ведомстве говорили о "нездоровых шагах Берлина" и отмечали, что у министра иностранных дел Германии Анналены Бербок "шпиономания".

https://ria.ru/20230218/vysylka-1852911166.html

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в мире, германия, россия, москва, мария захарова, анналена бербок, bild